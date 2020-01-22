【武漢肺炎・直播】消息：威院一病人初檢陽性　將轉送瑪嘉烈

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，消息指，香港確診首宗病例，患者乘昨晚乘高鐵抵港後，因為發燒直接送院，現已從伊利沙伯醫院轉往瑪嘉烈醫院傳染病中心接受隔離治療。患者為39歲男性，武漢市民，一同抵港的四名家人曾入住尖沙咀皇悅酒店，現已飛往菲律賓馬尼拉。患者同高鐵列車的前後兩排乘客，須入住隔離營。 消息指，威爾斯醫院一病人初步檢測為陽性，為日內第二宗。 內地共471人感染，疫情擴至23個省，澳門、台灣各有1人感染。

【21:46】威院患者，被送上救護車。他是一名56歲男子，戴口罩。醫護人員身穿保護衣，戴口罩、眼罩和保護帽。

【21:42】消息指，北大嶼山醫院今日收治一宗懷疑個案，該病人符合呈報準則的懷疑個案，患者已轉到瑪嘉烈醫院隔離檢查，但該病人並無提及有無到訪過武漢。

【20:25】消息指，威爾斯醫院一病人初步檢測為陽性，有待覆檢，若證實則為第二例。陳肇始剛剛見記者時，被問及此個案，她說未有資料。

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【19:30】食衛局局長陳肇始見記者

陳肇始指，香港發現首宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案。根據衛生防護中心資料，該患者是39歲、武漢來港遊客，2020年1月21日從武漢搭高鐵G1015患者列車到深圳北，座位3號車10D；晚上乘搭G5607高鐵到香港西九龍站，晚上7:35開出，患者座位是2號車2D。

有發燒咳嗽症狀，被檢疫人員發現。患者居住在武漢市，並無去過海鮮市場、醫療機構，無與肺炎人士接觸，無接觸野生動物。與患者一同抵港的其他四名家人，並無出現症狀，昨晚住在尖沙咀皇悅酒店，今日乘搭宿霧航空5J111航班，離開香港到菲律賓馬尼拉。衛生署署長陳漢儀指，無酒店樓層房間號碼資料。

衛生署設立熱線，呼籲乘搭有關高鐵的人士致電21251122。前後兩行乘客，屬於緊密接觸者，需要送入隔離營，同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。找到緊密接觸者後，會安排他們進入隔離營。

患者目前情況穩定，醫管局已安排隔離治療。病人昨晚有發燒、上呼吸道病症，情況一直穩定，今日已安排到瑪嘉烈醫院傳染病中心檢查。

食衛局局長陳肇始，指香港有一名「高度懷疑個案」。（余俊亮攝）

陳漢儀指，確認患者為懷疑個案後，他的家人已經離開香港。陳漢儀亦指，目前仍稱患者是「高度懷疑新型冠狀病毒感染個案」，已完成RTPCR檢測，正等待病毒基因測序。

陳肇始呼籲市民，如非必要切勿前往武漢，如果要前往，就要戴上外科口罩，回來後要再戴上14日，並要避免到濕街市、食野味。被問及是否限制武漢市民入境，她說已留意到武漢市長呼籲市民，不要出行。陳肇始稱，目前本港仍維持「嚴重」級別，本來有個案才會列入此級別，香港已經是提前進入此階段。

1月22日，陳肇始見記者時，曾多次咳嗽。（余俊亮攝）

【18:55】消息指，本港首名確診患者，是39歲男病人，昨晚坐高鐵來港，打算今日乘坐飛機往菲律賓馬尼拉，他在西九龍口岸被發現發燒，直送伊利沙伯醫院。確診病人同行是一家五口，家人入住尖沙咀酒店一晚。病人的四名家人現時已飛往去馬來西亞。

該名患者已轉送瑪嘉烈醫院傳染病中心，消息指，經過二次覆檢，他的樣本均呈陽性。

1月22日，香港首確診武漢肺炎患者二次化驗陽性，轉送瑪嘉烈醫院，直接駛入停車場到傳染病房。（梁鵬威攝）

【18:39】患者抵達瑪嘉烈醫院，救護車直接駛入傳染病中心。

【18:30】消息指，本港首宗確診患者，第二次化驗結果呈陽性，確認感染新型冠狀病毒。

【18:20】確診患者在伊利沙伯醫院上救護車，轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。醫務人員身穿保護衣，戴口罩、眼罩、保護帽，患者戴上口罩。

1月22日，本港首宗確診武漢肺炎患者在伊利沙伯醫院上救護車，轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。（歐嘉樂攝）

香港確診首例

消息指，香港出現首宗武漢肺炎確診個案，患者從武漢乘高鐵抵港，在伊利沙伯醫院隔離治療，正等候第二次覆檢。

港鐵：一內地乘客高鐵抵港時發燒，據悉曾到武漢。麥理浩夫人度假村今日起關閉，預留作隔離防疫。

澳門確診首宗武漢肺炎病例，澳門當局指，出入境要填寫健康申報表。但《香港01》記者在澳門氹仔碼頭入境時，發現毋須填寫就可入境，有內地旅客更反問為何人人戴口罩。澳門衛生局考慮憑居民身份證限購口罩，澳門市面缺貨藥房逐個賣。

【19:20】內地多省陸續公布新感染人數，累計473人感染，橫跨23個省、直轄市、自治區。

【16:20】遼寧省新增確診2例，海南省新增確診4例，中國內地累計453人感染。

【15:00】截至1月22日12時，天津市新增2例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，均已在定點醫院接受隔離治療，生命體徵平穩。患者中女性1例，67歲；男性1例，40歲，均有武漢工作史。密切接觸者正在接受醫學觀察。截至目前，天津累計發現新型肺炎病例4例。

【12:38】廣東省衛健委公布，昨日（21日）晚上18時至24時，全省新增9宗確診病例，全省累計26例。

新增病例分佈如下：廣州2例、深圳4例、佛山1例、韶關2例；男性4例、女性5例；重症2例，均收治在當地定點醫療機構隔離治療。其中，7例有湖北居住史或旅行史，廣東省已對密切接觸者進行追蹤隨訪，目前暫無異常。

截至目前，廣東省累計發現確診病例26例（廣州2例、深圳14例、珠海4例、佛山1例、韶關2例、惠州1例、湛江2例），其中重症7例，危重3例，無死亡病例。另有1 例疑似病例正在排查中。

浙江截至今日中午累計10例

截至今日12時，浙江省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例10例，其中杭州1例、寧波3例、溫州4例、舟山1例、台州1例。所有病例均有武漢居住史、旅行史和密切接觸史。目前均在定點醫療機構接受隔離治療。對148名密切接觸者實施醫學觀察，目前未發現發熱等呼吸道相關症狀。

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【11:00】澳門確診首宗新冠狀病毒個案，患者是一名52歲武漢旅客，曾到訪賭場，已經被隔離。

【10:20】國務院新聞辦公室上午10時舉行新聞發布會，國家衛生健康委員會副主任李斌介紹新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作有關情況。截至10時，共確診440例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中死亡9例。國家衛健委專家研判認為，已經出現人傳人和醫務人員感染，病毒存在變異可能，疫情存在進一步擴散風險。

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【02:50】美國疾病控制與預防中心表示，確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，居於華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County），曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，上周因肺炎入院，現時情況穩定。

【02:30】國家衛生健康委表示，江西確診2宗病例，其中一名56歲的男患者姓羅，另外一名50歲的男患者姓陳，目前兩人均屬重症病例。

【02:15】香港浸會大學新聞系助理教授、前鳳凰衛視全球新聞總監閭丘露薇在Facebook發文，稱她為騰訊撰寫題為〈肺炎陰雲裡的香港人〉的文章，結果發表不足10小時後被下架。丘露薇又引述「有關人士」稱，早前曾到武漢了解疫情的國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，將不再接受媒體訪問。

【02:00】四川省衛健委表示，確診當地出現第2宗輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，患者為一名57歲男子，常住武漢，上周四（16日）因發燒、咳嗽前往廣安市某醫院求診，隨即接受隔離治療。

【01:05】中國專營朝鮮旅行團的「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）透露，由於肺炎肆虐，朝鮮當局將於22日起暫停接待所有外國遊客。

【01:00】新加坡衛生部宣布，樟宜機場由周三（22日）起會對所有來自中國航班的旅客檢測體溫；在發病前14天內到過中國，並出現肺炎的人要接受隔離，而在發病前14天內曾到過中國醫院，且有嚴重呼吸道感染的人亦要接受隔離。

【00:30】昆明市21日公布一名51歲男子，確診感染新型冠狀病毒，為雲南省首例，屬輸入個案。患者為武漢人，他於本月15日自武漢到昆明，因發熱、乏力等症狀，16日到雲南省第三人民醫院就診，17日轉診到雲南省傳染病醫院隔離治療。化驗結果顯示對新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性，患者病情穩定好轉，與他密切接觸者經醫學觀察未見異常。

【00:20】湖南省亦出現首宗感染個案。患者為57歲姓羅女子，她是武漢市青山區人，到湖南長沙市探親，因出現發熱、咳嗽等症狀，本月16日至醫院就診後被收至定點醫院隔離治療，目前該患者病情平穩，體溫已恢復正常，所有密切接觸者均無發熱等異常狀況。

沙士專家袁國勇（左二）指出，武漢已成新肺炎疫區，呼籲如非必要，切勿前往。（羅君豪攝）

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+ 5 + 4 + 3

武漢肺炎疫情不斷擴大，湖北除了武漢爆發大感染外，黃岡市昨新增12例，包括一名醫生及四名護士。除了北京及上海外，另兩個直轄市天津及重慶昨也公布有首宗個案。

廣東多個城市都有感染個案，以深圳佔最多，累計有10宗。四川成都、山東青島、浙江、河南鄭州都有確診個案，總計昨日至少六個省及全數四個直轄市，都有人感染，當中部分是到當地的武漢人，屬輸入個案。到武漢經商的一名台灣女商人，昨也確診，為島上首宗。

世界衛生組織在昨日（21日）下午公布，認為新型冠狀病毒可能變成持續人傳人。而「2019年新型冠狀病毒」引發的肺炎個案，最早於中國湖北省武漢市發現，繼而擴至其他地方。

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