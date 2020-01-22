【武漢肺炎1.22最新疫情】澳門首宗確診　內地440宗確診9人死亡

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至今日（22日）上午10時，內地新型冠狀病毒確診440宗，9人死亡。其中武漢所在的湖北省至少佔270宗、北京10宗、廣東17宗、上海6宗、浙江、天津、河南、重慶、四川及山東亦出現個案。另外，澳門確診首宗新冠狀病毒個案，是一名來自武漢的旅客。 美國疾病控制與預防中心確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，上周因肺炎入院，現時情況穩定。台灣昨也有一名到過武漢的女台商在返台後，證實感染。武漢所在的湖北省，270名患者中有6人離世。 本港方面，醫管局昨日（21日）稱，所有呈報個案中有21人仍然留院接受隔離，19人情況穩定。兩名北區醫院病人因自身疾病情況，一人危殆，一人嚴重，公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。

22日截至早上11時，各地總確診及懷疑個案數字。（香港01製圖）

【11:00】澳門確診首宗新冠狀病毒個案，是一名武漢旅客，患者已經被隔離。

【10:20】國務院新聞辦公室上午10時舉行新聞發佈會，國家衛生健康委員會副主任李斌介紹新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作有關情況。截至10時，共確診440例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中死亡9例。國家衛健委專家研判認為，已經出現人傳人和醫務人員感染，病毒存在變異可能，疫情存在進一步擴散風險。

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沙士專家袁國勇（左二）指出，武漢已成新肺炎疫區，呼籲如非必要，切勿前往。（羅君豪攝）

【02:50】美國疾病控制與預防中心表示，確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，居於華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County），曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，上周因肺炎入院，現時情況穩定。

【02:30】國家衛生健康委表示，江西確診2宗病例，其中一名56歲的男患者姓羅，另外一名50歲的男患者姓陳，目前兩人均屬重症病例。

【02:15】香港浸會大學新聞系助理教授、前鳳凰衛視全球新聞總監閭丘露薇在Facebook發文，稱她為騰訊撰寫題為〈肺炎陰雲裡的香港人〉的文章，結果發表不足10小時後被下架。丘露薇又引述「有關人士」稱，早前曾到武漢了解疫情的國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，將不再接受媒體訪問。

【02:00】四川省衛健委表示，確診當地出現第2宗輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，患者為一名57歲男子，常住武漢，上周四（16日）因發燒、咳嗽前往廣安市某醫院求診，隨即接受隔離治療。

【01:05】中國專營朝鮮旅行團的「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）透露，由於肺炎肆虐，朝鮮當局將於22日起暫停接待所有外國遊客。

【01:00】新加坡衛生部宣布，樟宜機場由周三（22日）起會對所有來自中國航班的旅客檢測體溫；在發病前14天內到過中國，並出現肺炎的人要接受隔離，而在發病前14天內曾到過中國醫院，且有嚴重呼吸道感染的人亦要接受隔離。

【00:30】昆明市21日公布一名51歲男子，確診感染新型冠狀病毒，為雲南省首例，屬輸入個案。患者為武漢人，他於本月15日自武漢到昆明，因發熱、乏力等症狀，16日到雲南省第三人民醫院就診，17日轉診到雲南省傳染病醫院隔離治療。化驗結果顯示對新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性，患者病情穩定好轉，與他密切接觸者經醫學觀察未見異常。

【00:20】湖南省亦出現首宗感染個案。患者為57歲姓羅女子，她是武漢市青山區人，到湖南長沙市探親，因出現發熱、咳嗽等症狀，本月16日至醫院就診後被收至定點醫院隔離治療，目前該患者病情平穩，體溫已恢復正常，所有密切接觸者均無發熱等異常狀況。

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武漢肺炎疫情不斷擴大，湖北除了武漢爆發大感染外，黃岡市昨新增12例，包括一名醫生及四名護士。除了北京及上海外，另兩個直轄市天津及重慶昨也公布有首宗個案。

廣東多個城市都有感染個案，以深圳佔最多，累計有10宗。四川成都、山東青島、浙江、河南鄭州都有確診個案，總計昨日至少六個省及全數四個直轄市，都有人感染，當中部分是到當地的武漢人，屬輸入個案。到武漢經商的一名台灣女商人，昨也確診，為島上首宗。

世界衛生組織在昨日（21日）下午公布，認為新型冠狀病毒可能變成持續人傳人。而「2019年新型冠狀病毒」引發的肺炎個案，最早於中國湖北省武漢市發現，繼而擴至其他地方。

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