【武漢肺炎1.22最新疫情】美國出現首宗確診病例　朝鮮停接待遊客

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至今日（22日）上午7時，國內新型冠狀病毒確診324宗，6人死亡，其中武漢所在的湖北省佔270宗、北京10宗、廣東17宗、上海6宗、浙江、天津、河南、重慶、四川及山東亦出現個案。 美國疾病控制與預防中心確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，上周因肺炎入院，現時情況穩定。台灣昨也有一名到過武漢的女台商在返台後，證實感染。武漢所在的湖北省，270名患者中有6人離世。 本港方面，醫管局昨日（21日）稱，所有呈報個案中有21人仍然留院接受隔離，19人情況穩定。兩名北區醫院病人因自身疾病情況，一人危殆，一人嚴重，公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。

21日截至晚上11時，亞太區總確診及懷疑個案數字。（香港01製圖）

【02:50】美國疾病控制與預防中心表示，確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，居於華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County），曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，上周因肺炎入院，現時情況穩定。

【02:30】國家衛生健康委表示，江西確診2宗病例，其中一名56歲的男患者姓羅，另外一名50歲的男患者姓陳，目前兩人均屬重症病例。

【02:15】香港浸會大學新聞系助理教授、前鳳凰衛視全球新聞總監閭丘露薇在Facebook發文，稱她為騰訊撰寫題為〈肺炎陰雲裡的香港人〉的文章，結果發表不足10小時後被下架。丘露薇又引述「有關人士」稱，早前曾到武漢了解疫情的國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，將不再接受媒體訪問。

【02:00】四川省衛健委表示，確診當地出現第2宗輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，患者為一名57歲男子，常住武漢，上周四（16日）因發燒、咳嗽前往廣安市某醫院求診，隨即接受隔離治療。

【01:05】中國專營朝鮮旅行團的「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）透露，由於肺炎肆虐，朝鮮當局將於22日起暫停接待所有外國遊客。

【01:00】新加坡衛生部宣布，樟宜機場由周三（22日）起會對所有來自中國航班的旅客檢測體溫；在發病前14天內到過中國，並出現肺炎的人要接受隔離，而在發病前14天內曾到過中國醫院，且有嚴重呼吸道感染的人亦要接受隔離。

【00:30】昆明市21日公布一名51歲男子，確診感染新型冠狀病毒，為雲南省首例，屬輸入個案。患者為武漢人，他於本月15日自武漢到昆明，因發熱、乏力等症狀，16日到雲南省第三人民醫院就診，17日轉診到雲南省傳染病醫院隔離治療。化驗結果顯示對新型冠狀病毒核酸檢測結果為陽性，患者病情穩定好轉，與他密切接觸者經醫學觀察未見異常。

【00:20】湖南省亦出現首宗感染個案。患者為57歲姓羅女子，她是武漢市青山區人，到湖南長沙市探親，因出現發熱、咳嗽等症狀，本月16日至醫院就診後被收至定點醫院隔離治療，目前該患者病情平穩，體溫已恢復正常，所有密切接觸者均無發熱等異常狀況。

沙士專家袁國勇（左二）指出，武漢已成新肺炎疫區，呼籲如非必要，切勿前往。（羅君豪攝）

武漢肺炎疫情不斷擴大，湖北除了武漢爆發大感染外，黃岡市昨新增12例，包括一名醫生及四名護士。除了北京及上海外，另兩個直轄市天津及重慶昨也公布有首宗個案。

廣東多個城市都有感染個案，以深圳佔最多，累計有10宗。四川成都、山東青島、浙江、河南鄭州都有確診個案，總計昨日至少六個省及全數四個直轄市，都有人感染，當中部分是到當地的武漢人，屬輸入個案。到武漢經商的一名台灣女商人，昨也確診，為島上首宗。

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世界衛生組織在昨日（21日）下午公布，認為新型冠狀病毒可能變成持續人傳人。而「2019年新型冠狀病毒」引發的肺炎個案，最早於中國湖北省武漢市發現，繼而擴至其他地方。

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