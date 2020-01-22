【武漢肺炎】國泰宣布2月15日前往返武漢乘客可免費退票　

武漢肺炎在內地擴散，國泰航空宣布，由昨晚（21日）起，國泰航空及國泰港龍航空豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之費用，有關特別豁免適用於所有2020年1月21日或以前由全球各地出發，並於1月21日至2月15日涉及武漢並已確認機位之國泰及國泰港龍航空機票。

▼點撃下圖 即睇武漢肺炎疫情▼

+ 8 + 7 + 6

根據國泰網站所指，有關取消行程或退票安排上，取消行程及退票之費用豁免，如乘客未有依時辦理登機手續，將不獲豁免有關費用。另外，對於重新訂位或更改航點方面，乘客的行程須於2020年1月21日至2020年2月15日涉及武漢，並須於2020年2月15日或以前及出發前提出有關要求。

另外，更改後的出發日期必須爲 2020年3月15日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

根據國泰網站所指，有關取消行程或退票安排上，取消行程及退票之費用豁免，如乘客未有依時辦理登機手續(no-show)，將不獲豁免有關費用。（資料圖片）

此外，國泰發言人表示，現時已通知機艙服務員，於執勤往返中國內地的航班時可因情況自行決定佩戴外科口罩，以及提醒前線同事要保持良好的個人衛生習及注意周遭環境的潔淨，如常保持高度警覺，同時留意有傳染病徵狀的乘客

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴大，截至今日（22日）上午10時，國內新型冠狀病毒確診440宗，9人死亡。其中武漢所在的湖北省至少佔270宗、北京10宗、廣東17宗、上海6宗、浙江、天津、河南、重慶、四川及山東亦出現個案。另外，澳門確診首宗新冠狀病毒個案，是一名來自武漢的旅客。

美國疾病控制與預防中心確診首宗肺炎病例，患者是一名年約30歲男子，曾到武漢旅遊，回國後出現病徵，另外，澳門山頂醫院確診澳門第一例武漢肺炎病例。