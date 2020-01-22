【逃犯條例】餐廳股東准50萬元保釋　官稱評估難倡引電子監控系統

去年11月又一城「和你shop」示威中，一名餐廳男股東涉嫌為營救被捕人士而被指襲警，被控後一直被拒保釋，他今(22日)再到高等法院提出申請，終獲高院法官黃崇厚准以50萬元現金保釋，並要兩名律師作人事擔保，及要遵守多項禁足、宵禁等保釋條件。黃官在庭上直言，處理保釋申請是困難工作，既要考慮公眾利益，亦要顧及被告權利，更建議政府應考慮引進電子監控系統，他直言這措施有利有弊，惟不作研究將難以得知其效果。

被告韋穎恆涉去年11月10日又一城「和你shop」示威活動被捕及被控。(資料圖片)

被告韋穎恆，35歲。他被控於去年11月10日，在又一城「千両」外襲擊4名警員。他又被控於同日，襲擊及阻礙看守兩名涉刑事毁壞被捕者的警員，意圖令二人逃離警方羈押。

須守晚7朝9宵禁令

法官今批准被告以50萬元現金保釋，以需兩名任律師的擔保人，每名擔保人需提供2萬元，以及自簽8萬元。此外，被告在保釋期間不可踏入油尖旺、中西和灣仔區，以區議會選區分界為準，但乘搭港鐵經過和前往律師樓除外。

此外，被告在保釋期間需遵守宵禁令，每晚7時至翌日早上9時，需留在報稱住所。他亦不可在保釋期間離港。

理解控方擔心被告重犯及潛逃

法官之後建議政府和各界人士考慮引進電子監控。法官解釋，控方在示威案中多以擔心被告重犯或潛逃為由，反對讓被告保釋。法官表示可理解控方的關注，認為要顧及公眾利益。惟法官亦要考慮無罪推定，顧及被告的權利。

作風險評估不容易

法官坦言要作出風險評估不易，尤其是當涉及的被告是沒有刑事定罪紀錄，看似有良好背景。法官指，有些被告或不止一次犯案，但法庭不能因此而斷定某一被告在保釋期間會重犯，若有現代科技提供協助，可考慮引進。

法官指，引進相關科技可能有利，亦可能有弊，亦未必一定有成效，但法官指不作出研究，便難以得知。

案件編號：HCCP 645/2019