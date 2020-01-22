【逃犯條例】教育局：截止12月底　教師投訴增至147宗

反修例風波以來，教師專業操守備受爭議。教育局局長楊潤雄今日出席傳媒茶聚時表示，截止12月底，局方接到147宗教師投訴，有42宗不成立、40宗尚在調查及有65宗初步調查完成。65宗個案中，有32宗投訴成立，局方發出10宗譴責信、3封警告信、9封勸喻信及10個口頭提點；32宗個案則有機會成立，尚待教師回覆。至於停職及離職數字，維持各有兩宗；被捕教師則仍然約80宗。

楊潤雄（中）表示，147宗教師投訴大部份均涉及教師不當言論。（胡家欣攝）

楊潤雄表示，147宗教師投訴大部份均涉及教師不當言論。楊指，投訴個案包括「黃絲」及「藍絲」的教師，強調教育局的調查及處分方法，不會考慮教師立場，而是視乎其言論及行為有否違反教師專業操守，例如涉及仇恨、辱罵等言論。他又指，未來會研究綜合教師投訴的成立案例，就教師專業操守的界線「再講清楚啲」，予師訓機構參考，亦會與業界分享，例如「咒人死全家，係咪要去得咁盡？」他強調，教育局並非規限教師政治立場，但重申社會對教師操守有好高期望，「社會接唔接教師離開班房後做咩都得？」

武漢肺炎肆虐，楊潤雄表示，整個政府對處理疫情工作緊張，局方過去一直與學校保持聯繫，早前已發出過七封信，就應對防疫工作發出指示及提醒。被問會否停課，他指，政府有既定機制處理，要視乎疫情而定，強調不能夠輕視疫情，政府會小心處理。