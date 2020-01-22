【逃犯條例】警員稱遭矮一個頭地盤工踢傷　並說：大隻唔代表大力

六旬地盤工被指在去年9月於屯門V City外的警民衝突中襲警，案件今午繼續在屯門法院審理，有警員作供指被告不聽從警告離開，被捕後仍掙扎，更踢其左面近唇部位。惟辯方質疑警方當時非法拘捕，又指聲稱被襲警員比被告高出一截，警員更蓄意束住被告衣領，被告才會踢向對方，警員不同意並說：「大隻唔代表大力。」 另一警長作供時，被辯方律師發現其手掌寫了字，警長解釋，因怕記錯兩名同袍的警員編號，故把資料寫在掌心，他否認不誠實，又向辯方表示歉意。

被告莊子東否認襲擊兩名警員。(林樂兒攝)

莊子東（64歲）被控於去年9月22日，在V City外馬路襲擊警署警長嚴潔賢及警員戚健暉。

警員指被告被制服後仍掙扎

警員戚健暉供稱，被告走近防線用手拍盾，然後把傘扔向盾牌。因被告妨礙推進，又不理警告，遂上前以涉嫌阻差辦公拘捕被告。戚形容對方不合作，制服在地時面部朝地，繼續掙扎。他鎖上手銬後，見對方辛苦而扶起對方，讓他坐在地上，卻被踢中左面近唇部位置。戚又稱看到被告用雨傘擲盾牌。辯方多次重播傳媒片段，見被告雨傘扔到地上，但戚仍堅稱被告是把傘擲向盾牌。

大隻唔代表大力

戚又否認曾2度用力拉扯被告衣領。他稱遭被告捉住防暴背心，後退時被告亦隨之傾前；他不同意被告當時失去平衡而只可扶著他。戚認同他比被告高出一個頭，但對於辯方形容他力氣大，就反駁道：「大隻唔代表大力。」

辯方質疑戚把被告扯入防線的做法，戚解釋外邊有人擲物，他需保障自己及被告安全。辯方指片段顯示在旁警員正在驅散被告，指揮官亦用咪高峰叫被告離開，戚稱當時沒有留意。辯方再道，有警員已把被告推到防線外5至10米，戚根本無理由拘捕他，戚不同意。

辯方形容，其他警員勸喻被告離開，戚卻激動地扯被告衣領、拉入防線，單方面升級武力。戚表示不認同，亦否認屬非法毆打或拘捕。

警員戚健暉(右)被盤問時認他高被告莊子東一個頭，又補充說「大隻唔代表大力」。(林樂兒攝)

若被告合作便不用拉入防線

對於辯方指他把被告摔在地上，戚辯稱若然對方一早合作，便毋須拉入防線並按地制服。被問及被告顴骨腫脹是否因他制服造成，戚稱有可能但不確定。辯方又指，被告被他蓄意束住衣領，感到窒息，因雙手被扣上，才用腳往上踢。戚不同意，重申是應被告要求才再次讓他轉換姿勢。

醫療報告指戚下唇疼痛，他表示曾告知醫生左面頰近唇部被踢，不知為何報告沒提及左面頰。

警長鍾志豪作供時被辯方發現他手掌寫字。(林樂兒攝)

警方作供被發現手心寫字

警長鍾志豪則供稱，被告當晚11時多走向防線，向警員稱：「我要同你哋隻揪。」面色似有喝酒，被告隨後把長傘擲地，鍾加以勸告，並叫在旁的年輕男子帶被告離開，被告未有聽從，更大力推警署警長嚴潔賢的胸口，故把被告拉離開防線，期間又見被告踼向戚的嘴。

辯方其後請鍾示範被告推開警長嚴潔賢的動作，鍾張開雙手時，被律師見到鍾的左手掌寫上東西，鍾表示怕記錯案中兩位同袍的警員編號，故將之寫在掌心，控辯雙方查看後，鍾補充亦寫有第二次拘捕的時間。辯方質疑鍾未有主動供出，直指他是不誠實證人，鍾承認不希望辯方發現，同時重申怕記錯數字，並表示歉意。

裁判官宣告表證成立，案件明續。

案件編號：TMCC1939/2019