【武漢肺炎】港錄確診個案　高鐵車站全面消毒　巴士站設搓手液

與新型冠狀病毒相關的武漢肺炎疫情持續擴散，香港確診首宗病例，患者乘高鐵抵港，正在瑪嘉烈醫院隔離治療。另威爾斯醫院一病人初步檢測為陽性，正待覆檢。 港鐵表示，香港西九龍站在接報後已即時加強以1:49濃度的漂白水每小時清潔及消毒車站。香港西九龍站所有公眾地方於今晚會進行全面清潔消毒。而巴士公司亦表示，會徹底消毒車廂。

（資料圖片）

港鐵表示，首宗確診個案男病人於昨晚約7時54分，由深圳北站乘坐由內地營運的 G5607班次高鐵列車到達香港西九龍站，在經過香港西九龍站港口衞生處時，發現有發燒的徵狀，並表示曾到武漢，其後被送往醫院作進一步檢測。當時，香港西九龍站已即時安排清潔人員按照衛生防護中心指引制訂的既定程序，以1:49濃度的漂白水為車站範圍內該名乘客曾經到過或逗留的地方進行清潔消毒。

已通知內地清潔涉事車廂

港鐵指，由於該內地營運的高鐵列車在接到港口衞生處通知前，已接載下一班車的乘客離開香港西九龍站，港鐵即時通知內地有關單位，需要為該名乘客坐過的第二卡車廂的座位及附近位置進行清潔和消毒。

港鐵提醒，任何旅客如感到不適，應盡早求診。香港西九龍站、羅湖、落馬洲、紅磡及機場站已要求所有員工配戴口罩，每天上班前亦需量度體溫，亦已提醒職員應注意個人衛生及健康，如有不適應盡早通知上級以及求醫。

1月22日，本港首宗確診武漢肺炎患者在伊利沙伯醫院上救護車，轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。（歐嘉樂攝）

+ 2

九巴不會取消西九龍站路線

九巴表示，途經高鐵西九龍站巴士總站的13條路線會如常服務，但九巴及龍運巴士均會加強車廂及冷氣系統清潔，以稀釋漂白水及消毒藥水清洗，在巴士站設有酒精消毒搓手液機供乘客和前線員工使用。

九巴及龍運巴士表示，鑑於香港出現武漢肺炎確診個案，為進一步保障員工及乘客安全，公司會在五個地點，包括位於機場、港珠澳大橋香港口岸、佐敦（西九龍站）、落馬洲及紅磡站的巴士總站，設有口罩予員工和乘客使用，旅客可按需要向工作人員索取一個口罩自用。

九巴及龍運亦會加強車廂及冷氣系統清潔，以稀釋漂白水及消毒藥水清洗，並呼籲前線同事在工作期間戴上口罩，又在車廂中增設廣播，提醒乘客注意個人衞生。九巴已在多個轉車站及巴士總站的排隊位置，設有共60個酒精消毒搓手液機供乘客和前線員工使用。

新巴及城巴回覆指，其專營雙層巴士（混合動力巴士除外）均設有靜電除塵裝置，加強過濾車廂空氣，有效阻隔車廂內的微粒水平。公司亦會每兩星期一次安排清洗巴士冷氣隔塵網。（資料圖片）

新巴及城巴回覆指，每日均以1:99稀釋漂白水清潔及消毒巴士車廂，如有嘔吐物或排泄物，會以1:49稀釋漂白水清潔及消毒，亦有利用車廂自動報站系統播放訊息，提醒乘客請注意個人及環境衞生，咳嗽及打噴嚏時請用紙巾掩蓋口鼻，用過的紙巾請勿棄置於車廂內，預防武漢肺炎在港爆發。公司亦有發出員工通告，提醒各員工提高警覺，保持良好個人衛生習慣，減低受感染及傳播病毒的風險，亦有為巴士車長提供口罩。

新巴及城巴又稱，其專營雙層巴士（混合動力巴士除外）均設有靜電除塵裝置，加強過濾車廂空氣，有效阻隔車廂內的微粒水平。公司亦會每兩星期一次安排清洗巴士冷氣隔塵網。