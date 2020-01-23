【武漢肺炎・最新疫情】全國確診病例增至550宗　武漢全巿停運

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，全國確診病例增至550宗，17人死亡，澳門、台灣則各有1人感染；本港昨日（22日）發現首宗「高度懷疑」新型冠狀病毒感染個案；而威爾斯親王醫院亦有另有一名病人初步檢測為陽性，兩名患者已轉往瑪嘉烈醫院治療。 武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部公佈，由1月23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，恢復時間將另行通知。

1月22日，香港首確診武漢肺炎患者二次化驗陽性，轉送瑪嘉烈醫院，直接駛入停車場到傳染病房。（梁鵬威攝）

【03:10】墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）衛生部周三（22日）表示，當地出現首宗疑似新型冠狀病毒肺炎病例，患者是一名57歲亞裔男子，於去年12月25日前往中國，期間曾停留武漢，現正在接受醫療觀察。

【02:10】早前確診染上新型冠狀病毒肺炎的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，周三（22日）晚在微博上發文表示其病情已好轉，並強調疫情最終會受到控制。

【02:00】武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部公佈，由1月23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間將另行通知。

【01:30】全國確診病例增至550宗。多個省份在過去一日內均首度錄得病例，包括黑龍江、江蘇、福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏及河北。

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1月22日，陳肇始見記者時，曾多次咳嗽。（余俊亮攝）

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