【武漢肺炎・最新疫情】央視：武漢發病人數多無法收治　交叉感染

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，武漢封城，全國確診人數超過600宗，17人死亡。香港今日（23日）正式確診兩宗感染個案，麥理浩隔離營已啟用。農曆年初一至四於西九文化區舉行的新春匯演、年初二賀歲盃取消。

【22:17】年初三賀歲盃賽馬如期舉行。

【22:14】消息指，一名隸屬東九龍交通部的警員早前曾到深圳福田探妻，回港上班後發燒，現正在仁濟醫院隔離病房留醫，等候測試結果，位於九龍灣的東九龍行動基地須要加強消毒。

【21:48】中央電視台《新聞1+1》主持白岩松訪問專家組成員高福，他評論武漢封城措施，他指前兩日到武漢考察時，發現大部份人沒有戴口罩，依然舉辦聚會，令他非常擔憂。

央視又公開武漢一線醫生的訊息，指武漢發病人數眾多，無法得到及時收治；因為要總體協調到省疾控統一檢測，令收治病人無法及時檢測，導致交叉感染；尚未要求定點醫院醫務人員集中食宿，回家後或成傳播渠道。

【21:36】今日陸續有需隔離人士將被送往麥理浩度假村隔離營，衞生防護中心指包括兩名醫護人員及其中一人妻子，另外下午亦有三名人士送抵隔離營，包括一名曾入住沙田帝逸酒店的澳洲男子自願接受隔離。晚上一輛救護車駛入度假村，將一名人士送往瑪嘉烈醫院的傳染病中心，救護人員身穿防護衣物。

【21:05】新加坡確診首宗感染病例，患者是一名66歲武漢男子。

【20:53】香港城市大學校內的診所楊仲儀保健中心，今天發現一宗懷疑感染武漢肺炎的個案，涉及一名1月10日由武漢返港的學生。該名學生已由救護車送院治理。城大已將個案通報衛生防護中心，並已全面清潔及消毒相關範圍。

懷疑受感染的學生並沒有入住學生宿舍，城大會了解與其有密切接觸人士的健康狀況，並再度呼籲教職員及學生做好防疫措施。

【20:20】張建宗：今日武漢抵港航班，有體溫檢測。目前大約有100名港人在武漢，他表示人數不多，均可聯絡到，毋須擔心。他被問及有多少武漢人在香港，他說手上沒有數字。

【20:18】陳肇始：與不同供應商聯絡，下星期會有一批大量的口罩供應來港。

【19:55】當局表示，第一個個案，有三個密切接觸者，已在麥理浩隔離監察，另外五位正在外遊。

【19:33】張建宗見記者：兩宗高度懷疑個案，已經確診，正全力進行流行病學調查，追蹤接觸者，病人正接受治療。張建宗指，已與身處瑞士的林鄭月娥通電話。

港府交代一連串加強措施：

1. 旅客健康申報表制度，擴至西九龍站。所有乘坐高鐵到港的旅客要填寫健康申報表。

2. 內地經營高鐵列車，港鐵公司會清潔消毒。

3. 衛生防護中心加強懷疑個案檢測。

4. 就懷疑個案和確診個案設立熱線，21251122。密切接觸者應致電。

5. 兩個隔離營準備就緒。麥理浩夫人度假村今日已啟用，鯉魚門度假村亦準備好。

6. 教育局呼籲延遲內地交流團。

7. 衛生署和醫管局已備存三個月使用量的防護裝備，包括口罩。零售方面會與供應商緊密溝通。

8. 呼籲市民如無必要不要到武漢，如一定要前往，就要佩戴口罩，回港後14日繼續佩戴。

9. 每日開記者會，增加透明度。

10. 取消年初二賀歲盃，以及年初一至四西九文化區的國泰新春匯演。

【17:32】張建宗率領衛生、旅遊事務官員見記者。消息指，高鐵乘客須填健康申報表。

武漢肺炎疫情蔓延至香港，不少市民都戴上口罩。（余俊亮攝）

【19:16】消息指，林鄭月娥預先錄製的新春賀詞影片，電視台會抽起不播，據知因為影片未包括肺炎疫情內容。

【19:00】北京取消廟會等農曆新年大型活動。

【18:50】署理行政長官張建宗，下午7時30分見記者，食物及衞生局局長陳肇始教授、衞生署署長陳漢儀醫生、旅遊事務專員黃智祖以及醫院管理局行政總裁高拔陞醫生會出席。

【18:48】消息指，年初一西九文化區舉行的「國泰航空新春國際匯演」取消。

【18:35】台灣即日起拒武漢市民入境，陸港澳旅客須填健康聲明。

【18:10】本港新增35名懷疑個案，年齡介乎5個月大至86歲。

【18:06】新疆確診2例，為輸入性病例。

1月23日，防暴警在西九龍高鐵站截查多人。（羅家晴攝）

【17:50】湖北再封兩城。距離省會武漢的湖北省黃岡市，午夜起停運市內公共交通及長途客運，關閉地鐵站火車站離開黃岡通道，要求居民無特殊原因不要離開市區。鄂州市亦自今日上午11時20分起，全市鐵路車站通道暫時關閉。

【17:38】特區政府駐武漢經濟貿易辦事處，明日起暫停運作，將在內地農曆新年假期期間，與在武漢的香港人保持緊密聯繫，並在有需要時向他們提供可行協助。截至目前為止，駐武漢辦未有收到港人與新型冠狀病毒相關的求助。駐武漢辦入境事務組已設立電話專線（+86 - 158 0277 5135），在武漢的港人如有需要，可直接聯繫求助。人提供支援。

【17:30】有人號召到西九龍高鐵站示威，要求港府停運高鐵，防暴警到場截查多人，包括泛民區議員。

【16:15】本港昨晚出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，消息指，該兩名病人已經確診，正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心隔離留醫。

【15:40】國泰港龍宣布，將由明天（24日）開始暫停往來武漢的航班，直至2020年2月29日止，並㑹密切監察情況，並會繼續與本港及所有航點的衛生當局保持緊密聯繫，並會聯絡受影響乘客，協助安排退票或延後旅程。

請參考載於國泰網站的乘客須知

【15:34】湖北省昨日新增69人感染，其中武漢62例，8人死亡。

+ 10 + 9 + 8

【15:15】香港駐武漢經貿辦暫停服務。

【15:00】港大新發病毒性疾病學講座教授管軼，2003年在廣州野味市場的果子狸身上，找到感染人類的沙士冠狀病毒，他本周二三（21、22日），與團隊到武漢考察，但找不到源頭，「源頭被銷毀得乾乾淨淨，這裏似乎不歡迎專家」，他對內地傳媒說，估計武漢感染規模大沙士十倍起跳，又說政府不作為，無奈做「逃兵」訂機票返港，感到極其無力。

【14:50】國家衛健委公布，顯示已出現無武漢旅行史的確診病例。廣東有家庭聚集疫情，廣東衛健委：周三（22日）全天共新增6宗確診病例，涉及的城市有中山、肇慶、廣州及深圳。衛健委指，全省累計的32宗確診病例中，有28宗是發病前有湖北居住史或旅行史，但亦有4宗是發病前沒有湖北居住史或旅行史，全部都是患者家屬。衛健委稱，已累計發現有6宗聚集性疫情，均為家庭聚集，共涉及17宗病例。

【14:40】港鐵：經武漢站高鐵列車，只會落客，不會上客。

【14:10】澳門行政長官賀一誠見記者，指澳門將採取出境檢疫管制措施，亦呼籲市民減少外出。呼籲家鄉是湖北的市民，不要返鄉。若疫情嚴重，不排除關閉賭場。

【13:58】國泰港龍宣布，取消明日至2月15日往返武漢的航班，已訂位的乘客可以改簽或退票。武漢封城前，最後一班到香港的航班KA853，下午1點45分抵港。

【12:37】消息指，屯門醫院亦有一宗懷疑個案，涉及一名在武漢讀書的年輕男子，他抵港後感到不適，現時正在屯門醫院接受隔離治療，及等待化驗結果。

【10:52】衞生防護中心總監黃加慶表示，港府希望擴大健康申報至高鐵，被問到何時會實行時，他指港府正在研究。另外，黃加慶稱港府會視乎最新疫情情況去決定相關的呈報準則及應變級別，沒有絕對對錯，惟他坦言未來香港會繼續有確診個案，「如果有新個案，絕對唔出奇。」

【11:11】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第一宗高度懷疑個案的密切接觸者是一名「在醫院工作的人」，而第二宗高度懷疑個案的密切接觸者是他的太太，以及一名威爾斯親王醫院的醫護人員。醫院管理局總感染控制主任賴偉文補充，當第二宗懷疑個案病人首次求診時，他的肺部X光檢查顯示他肺部清晰，沒有肺炎，醫護人員沒有穿著保護衣物接觸病人及診症，由於認為該名醫護人員有一定風險，故也安排他接受隔離。

【10:52】衞生防護中心總監黃加慶表示，昨天晚上見記者後，再發現多一名病人對新型病毒的檢測結果呈陽性反應，該名56歲男病人為本地居民，過往健康良好。初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於1月10至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於1月20日入住沙田帝逸酒店。該名病人的緊密接觸者共有3位，今天會安排他們入住隔離營，另外，截至今天凌晨12時，中心昨晚設立的報線共接到12個查詢。

【10:50】衞生防護中心總監黃加慶表示，港府希望擴大健康申報至高鐵，亦會更新呈報準則，如符合流行病學呈報準則，以及有發燒；或有呼吸道徵狀；或有肺炎症狀，都需呈報，換言之，日後患者如沒有發燒，但有呼吸道徵狀，也需呈報。

【10:47】港鐵公司表示，經與內地鐵路單位溝通後，港鐵即時停售所有往來武漢的高鐵車票。而往來武漢的列車服務目前仍然維持正常，我們正與內地相關單位保持緊密溝通，有最新消息會盡快通知乘客，已購票的乘客如欲退票，可獲全數退款。

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【09:50】澳門衛生局公布當地第二宗確診個案，患者是一名66歲男性武漢遊客，昨日（22日）經關閘進入澳門時被測出發燒後，被送往山頂醫院（仁伯爵綜合醫院），檢測證實患有新型冠狀病毒。

【09:18】政府宣布將於10時半交代第二宗本港確診個案。

【08:45】衛健委表示，截至1月23日零晨，內地25個省市累計錄得571宗確診個案，其中重症95人。

1月22日，陳肇始見記者時，曾多次咳嗽。（余俊亮攝）

【07:30】得知武漢市將於周四（23日）早上10點封城的消息後，當地有大批居民希望趕及在離境通道關閉前離開，武漢高鐵站亦出現排隊人龍。

【05:00】世界衛生組織（World Health Organization）周三（22日）在日內瓦召開緊急會議後，未決定是否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，列為國際關注的突發公共衛生事件，並將會在周四（23日）再召開會議討論。

【03:45】美國國務院周三（22日）更新有關武漢肺炎的訊息，提醒公眾美國疾病控制與預防中心周二（21日）已將前往中國的健康警示，從原先第一級提升至第二級；英國外交部亦呼籲國民如非必要，不要前往武漢。

【03:10】墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）衛生部周三（22日）表示，當地出現首宗疑似新型冠狀病毒肺炎病例，患者是一名57歲亞裔男子，於去年12月25日前往中國，期間曾停留武漢，現正在接受醫療觀察。

【02:10】早前確診染上新型冠狀病毒肺炎的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，周三（22日）晚在微博上發文表示其病情已好轉，並強調疫情最終會受到控制。

【02:00】武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部公佈，由1月23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間將另行通知。

【01:30】全國確診病例增至550宗。多個省份在過去一日內均首度錄得病例，包括黑龍江、江蘇、福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏及河北。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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