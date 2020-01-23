【武漢肺炎．直播】本港兩名確診病人密切接觸者　涉兩名醫護人員

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，全國確診病例增至571宗，17人死亡，澳門、台灣則各有1人感染；本港昨日（22日）發現首宗「高度懷疑」新型冠狀病毒感染個案；而威爾斯親王醫院亦有另有一名病人初步檢測為陽性，兩名患者已轉往瑪嘉烈醫院治療。 武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部公佈，由1月23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，恢復時間將另行通知。

1月22日，香港首確診武漢肺炎患者二次化驗陽性，轉送瑪嘉烈醫院，直接駛入停車場到傳染病房。（梁鵬威攝）

【10:52】衞生防護中心總監黃加慶表示，港府希望擴大健康申報至高鐵，被問到何時會實行時，他指港府正在研究。另外，黃加慶稱港府會視乎最新疫情情況去決定相關的呈報準則及應變級別，沒有絕對對錯，惟他坦言未來香港會繼續有確診個案，「如果有新個案，絕對唔出奇。」

【11:11】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第一宗高度懷疑個案的密切接觸者是一名「在醫院工作的人」，而第二宗高度懷疑個案的密切接觸者是他的太太，以及一名威爾斯親王醫院的醫護人員。醫院管理局總感染控制主任賴偉文補充，當第二宗懷疑個案病人首次求診時，他的肺部X光檢查顯示他肺部清晰，沒有肺炎，醫護人員沒有穿著保護衣物接觸病人及診症，由於認為該名醫護人員有一定風險，故也安排他接受隔離。

【10:52】衞生防護中心總監黃加慶表示，昨天晚上見記者後，再發現多一名病人對新型病毒的檢測結果呈陽性反應，該名56歲男病人為本地居民，過往健康良好。初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於1月10至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於1月20日入住沙田帝逸酒店。該名病人的緊密接觸者共有3位，今天會安排他們入住隔離營，另外，截至今天凌晨12時，中心昨晚設立的報線共接到12個查詢。

【10:50】衞生防護中心總監黃加慶表示，港府希望擴大健康申報至高鐵，亦會更新呈報準則，如符合流行病學呈報準則，以及有發燒；或有呼吸道徵狀；或有肺炎症狀，都需呈報，換言之，日後患者如沒有發燒，但有呼吸道徵狀，也需呈報。

【10:47】港鐵公司表示，經與內地鐵路單位溝通後，港鐵即時停售所有往來武漢的高鐵車票。而往來武漢的列車服務目前仍然維持正常，我們正與內地相關單位保持緊密溝通，有最新消息會盡快通知乘客，已購票的乘客如欲退票，可獲全數退款。

港府10時半交代第二宗確診武漢肺炎個案。(梁煥敏攝)

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【09:50】澳門衛生局公布當地第二宗確診個案，患者是一名66歲男性武漢遊客，昨日（22日）經關閘進入澳門時被測出發燒後，被送往山頂醫院（仁伯爵綜合醫院），檢測證實患有新型冠狀病毒。

【09:18】政府宣布將於10時半交代第二宗本港確診個案。

【08:45】衛健委表示，截至1月23日零晨，內地25個省市累計錄得571宗確診個案，其中重症95人。

1月22日，陳肇始見記者時，曾多次咳嗽。（余俊亮攝）

【07:30】得知武漢市將於周四（23日）早上10點封城的消息後，當地有大批居民希望趕及在離境通道關閉前離開，武漢高鐵站亦出現排隊人龍。

【05:00】世界衛生組織（World Health Organization）周三（22日）在日內瓦召開緊急會議後，未決定是否將武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，列為國際關注的突發公共衛生事件，並將會在周四（23日）再召開會議討論。

【03:45】美國國務院周三（22日）更新有關武漢肺炎的訊息，提醒公眾美國疾病控制與預防中心周二（21日）已將前往中國的健康警示，從原先第一級提升至第二級；英國外交部亦呼籲國民如非必要，不要前往武漢。

【03:10】墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）衛生部周三（22日）表示，當地出現首宗疑似新型冠狀病毒肺炎病例，患者是一名57歲亞裔男子，於去年12月25日前往中國，期間曾停留武漢，現正在接受醫療觀察。

【02:10】早前確診染上新型冠狀病毒肺炎的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，周三（22日）晚在微博上發文表示其病情已好轉，並強調疫情最終會受到控制。

【02:00】武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部公佈，由1月23日10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間將另行通知。

【01:30】全國確診病例增至550宗。多個省份在過去一日內均首度錄得病例，包括黑龍江、江蘇、福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏及河北。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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