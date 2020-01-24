年幼飲食放縱小五體重達60公斤 　昔日肥妹今立志做營養師助人

近年港人關注健康飲食，有人更因此修讀營養學。IVE應用營養學高級文憑二年級生陳家晞，自小放縱飲食，小五時體重一度高達60公斤，是一個典型「肥妹」。不過，直至高中，肥胖身型令她自信心低落，同時因擔心遺傳糖尿病，決定求助營養師冀改變飲食習慣。 兩年過去，她成功減去十多公斤，經歷更令她立志當一名註冊營養師，希望幫助同路人重拾健康體態。

IVE應用營養學高級文憑二年級生陳家晞（右二）及陳子柔（右一）分享修讀學科的原因。（胡家欣攝）

中學時體重高達68公斤 兩年減十多公斤重拾健康體態

IVE應用營養學高級文憑二年級生陳家晞表示，自幼饞嘴，家人疼愛自己，不會規管飲食，而就讀幼稚園時，胃口亦已異常大，可獨力吃一個麥當勞餐。她升上小學後，繼續放縱飲食，小息經常吃炸雞脾，放學後又會吃下午茶，例如食兩個杯麵等。至小五時，她體重高達60公斤，中學更升至68公斤。

身型肥胖，令她自信心較低，「會少影相，就算合照時，都會企後排。」有時候，同學不經意的嘲笑，令她感到難受。後來，她意識到家族有成員曾患糖尿病，擔心若長久暴飲暴食，會誘發遺傳疾病，故高中時下定決心減肥，見營養師調節食量，培養均衡飲食習慣。在這段期間，同樣肥胖的媽媽及哥哥為免家晞孤身作戰，亦一同食營養餐減肥。

兩年過去，家晞已減去十多公斤，體重維持在50多公斤。這段健康減肥的經歷，令她立志當一名註冊營養師，希望將來可以幫助同路人重拾健康體態。

同級的陳子柔修讀營養學，原因與家人的患病經歷有關。她中五時，母親突然暴瘦近十公斤，反覆求診，卻未能斷症，慶幸經營養師協助下，改善飲食，情況有所好轉，事件令她改變升學方向，放棄修讀自資醫護學位，改為IVE應用營養學高級文憑。

設計適合糖尿病人健康食譜奪獎

兩人去年八月一起參與香港食品科技協會與健康媒體《健康明智》合辦的第9屆健康飲食設計烹飪比賽（學生組），參賽者須為糖尿病患者設計一道以雞為主題的菜式。她們憑「綠野鮮菇火焰手撕雞」的菜式，奪得「營養健康獎」。

IVE葵涌院校應用科學系講師黃蘊芝形容，兩人菜式選材健康，使用全穀米及蒟蒻米，含豐富纖維，且低脂、低熱量，切合糖尿病人需要。

IVE應用營養學高級文憑二年級生陳柏錡（左起）、何筠靜、陳子柔及陳家晞均參與第9屆健康飲食設計烹飪比賽（學生組），分別奪得冠軍及「營養健康獎」。（胡家欣攝）

另外，學院亦有四隊在比賽中獲獎，包括奪得冠軍及亞軍。冠軍菜式「三色桂喱雞」，由學生調製天然香料，配菜使用青蘋果及紅蘿蔔，取代薯仔以減低澱粉質含量，黃指，菜式為評判帶來驚喜，證明健康煮食，亦可以十分「惹味」。