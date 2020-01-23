【逃犯條例】1.9米高少年噴港鐵外牆被認出　准守行為及須賠8千元

去年10月一次反修例抗爭活動中，有數名黑衣蒙面少年在荃灣高叫口號，有警員認出其中一人身高有約1.9米並尾隨，又告知同僚該少年的特徵，少年後來被發現疑在荃灣噴污政府合署的告示牌，及在港鐵站外牆噴上「五大言」時被捕，被控兩項刑事毁壞罪。案件今（23日）再提堂，控方同意以簽保守行為方式處理，法庭遂撤銷控罪。被告獲准自簽1000元守行為1年，期間不得觸犯刑事毀壞及暴力罪行，並須向港鐵賠償8000元維修費。

16歲姓羅被告(右)身高約1.9米，被警員認出。(林樂兒攝)

16歲姓羅男學生原被控兩項刑事毀壞罪，指他於去年10月21日在荃灣政府合署損毀1塊荃灣政府合署告示牌，及於同日損毀荃灣港鐵站A出口的外牆。

警留意到被告身高約1.9米

案情指，當晚8時左右有便衣警見到數十名蒙面人在荃灣港鐵站B 出口外喊口號，並留意到高約1.9米的被告。他尾隨被告至A出口，見對方在告示牌塗鴉後逃去，其後「跟甩」目標，隨即向同袍形容被告的外形。

噴「五大言」被捕

其同事當時正在附近的行人天橋，看到A出口的景況，認到被告並跟蹤。被告往政府合署噴污告示牌，折返港鐵站A出口噴上「五大言」時，遭警員拘捕。被告犯案期間有兩蒙面男子陪伴在側四處張望，他被捕後在警誡下表示：「無解釋，我明白。」

案件編號：WKCC4077/2019