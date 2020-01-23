民主黨調查指約六成市民認為居屋貴　尹兆堅促可負擔比率調至三成

本港房屋需求殷切，私樓售價高企，公營房屋亦供不應求。民主黨於去年12月中就出售居屋進行意見調查，當中有六成受訪者表示居屋售價昂貴，亦有超過五成受訪者稱每月只可預留三成或以下的收入作按揭供款。 身兼房委會成員、立法會房屋事務委員會副主席的尹兆堅指，調查結果反映居屋定價未能根據市民可負擔能力而釐定，促請政府進一步降低居屋售價，令可負擔比率為三成或以下。

尹兆堅促政府調低居屋可負擔比率至30%或以下。(尹兆堅提供圖片)

民主黨於去年12月12日至27日進行調查，以語音電話訪問了1049名市民，了解他們就出售居屋的意見。調查以新一期居屋、冠德苑的最高呎價作例子，結果顯示，有58.7%的受訪者認為售價昂貴，當中有超過兩成更指為非常昂貴。此外，有35.8%的受訪者認為於每月收入中最多可預留20%至30%的月入作按揭供款，而16.9%的受訪者更只可最多預留20%以下的月入作供款。此外，有42.7%的受訪者認為可以接受將居屋售價降低，但可限制轉售對象。

身兼房委會成員、立法會房屋事務委員會副主席的尹兆堅指出，調查結果反映居屋定價未能根據市民可負擔能力而釐定，以住戶動用不超過其月入四成作按揭供款作為負擔能力測試並不恰當。他又提到，復建居屋後價格由247萬升至529萬，而售價最低的單位亦從24.75萬升至155萬，升幅達5.3倍，反映家庭入息收入遠遠追不上居屋樓價升幅。

他建議應進一步降低居屋售價，使其可負擔比率為30%或以下。此外，應將居屋的轉售年期應延長至15 年或以上，及只限轉售予綠表申請人，分割資助房屋及私人市場，並應興建更多首置盤予收入較高的夾心階層，把居屋給予收入相對較低的普羅大眾。