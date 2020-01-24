9歲港童英國會考生物奪B　母安排海外跳級：點解要花十幾年讀書？

大部分人9歲時仍懵懵懂懂，對讀書亦不太著緊，但本港有9歲小朋已於英國會考中奪得不俗成績。9歲的柯熙町去年挑戰英國會考「IGCSE」生物科及英文科，當中生物科考得「B」成績。熙熙母親柯太表示，不欲熙熙花人生十多年時間讀書，若他能力許可會安排到外國跳級讀書。 另外，14歲中三的鄺展晴去年同考IGCSE，於數學科考得最高的「A*」。他分享心得稱，每日都會花至少2小時溫習課堂上教授的知識，「日日清先會拉長到記憶。」

柯太表示，不欲熙熙花人生十多年時間讀書，若他能力許可會安排到外國跳級讀書。（黃金棋攝）

IGCSE程度等同本港舊學制的中五會考，鄺同學表示，「越級挑戰」的原因是希望得到佳績，令大學對他印象更深刻，若中五才考就「無咩特別」。熙熙就笑言年紀輕輕就應考的原因是「想跳級，咁就多啲時間玩」。柯太稱，外國跳級情況普遍，亦有中學生修讀大學課程。她希望讓熙熙嘗試學習中學課程，「當畀佢當玩下，如果唔得都唔會迫佢」。

鄺同學現時於聖士提反書院就讀，他透露現時於校內全級約考得首5名成績，明年計劃選擇「IB課程」。熙熙現時則於內地國際學校上學，目前「科科考到90幾分」。

二人去年於本港應考IGCSE，今年一月獲得成績單。應考英文及數學的鄺同學兩科分別考得「A」及「A*」，他形容是喜出望外。熙熙生物科則考得「B」，而英文則有「C」成績，他及柯太亦滿意成績。

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柯太會透過圖畫及故事等令熙熙記得所學的知識。（黃金棋攝）

要考得好成績，二人亦有不同的讀書心得。鄺同學表示，他會每日規劃時間表，分開讀書和玩樂的時間。他除了每日溫習外，每個周末亦會再整體溫習多次，「到考試前先溫就太遲，咩都唔記得晒」。由於熙熙仍年幼，柯太笑稱要透過圖畫及故事等令他記得所學的知識，例如以模型讓他記住化學科中不同的分子結構；柯太亦會創作故事，讓熙熙記得化學方程式。

年紀輕輕就要面對公開試壓力，熙熙坦言「唔鐘意考咁多試，想打下機」，亦曾因功課繁多而不開心。柯太強調，不會強迫熙熙，若他壓力大時會讓他做喜歡的事，如觀看網上短片等。鄺同學就指享受溫習過程，有時會「做到停唔到手」。若有壓力時，他會打籃球、彈奏結他等舒壓。二人亦同指計劃出國留學，將來希望從事資訊科技工作。