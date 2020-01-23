【武漢肺炎】張建宗稱100名港人留武漢　不掌握在港湖北人數

由新型病毒引起的武漢肺炎疫情蔓延全國，終於傳到本港。今天（23日）政府當局公布，本港有2宗確診個案。 澳門行政長官賀一誠今天見記者時，公布了一系列湖北及武漢在澳人士的數字，例如於1月1日入境本澳又未出境的湖北簽注人士3,047人，其中來自武漢2,077人。 香港署理行政長官張建宗今天（23日）召開記者會時，未能透露有多少武漢人在香港的數字，僅稱可以向入境處了解。另外，他透露，現時有100名港人仍在武漢。

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被問到有多少名武漢人現時仍在香港時，張建宗表示，手頭上沒有相關數字，着記者可以向入境處了解。

另外，他指現時有100名港人仍在武漢，多為讀書、做生意，屬出差的人少，對於港府會如何支援這些人，張建宗稱，港府已與有關部門溝通，而特區政府駐武漢經濟貿易辦事處有職員工作，港府亦設有入境處熱線，如果當地港人需要求助，即使假期也可找到支援。

本港政務司司長張建宗今天（23日）召開記者會時，未能說明有多少武漢人在香港的數字，僅稱可以向入境處了解。 （歐嘉樂攝）

今天澳門行政長官賀一誠今天見記者時，指於1月1日入境澳門又未出境的湖北簽注人士3,047人，其中來自武漢2,077人，包括個人遊、探親、外僱、學生、旅行團。昨日共有1,247湖北人士入境、出境929人，數量較多。另外，目前在澳門的湖北外僱人士有2,946人、家屬14人、特別逗留69人。賀一誠呼籲他們現時不要返回湖北，留在澳門過年，如已抵達湖北，在疫情未受控時，暫緩返澳。至於目前在澳門的武漢學生有457人，當局已一對一追蹤。

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