【武漢肺炎・最新疫情】衞生防護中心稍後將交代病毒感染最新情況

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港截至昨日（23日）已有兩宗確診個案。政府昨日亦公布加強防疫措施，包括今日(24日)起要求所有乘坐高鐵到港的旅客在填寫健康申報表，而年初一至四在西九文化區舉辦的國泰新春匯演，以及年初二的賀歲盃將會取消。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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【10:20】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮，將於12時30分，就新型冠狀病毒感染個案的最新情況舉行簡報會。



【10:00】印度澄清，日前沙特阿拉伯一間醫院被指證實染病的一名印度護士，沒有感染新型冠狀病毒肺炎，而是感染中東呼吸綜合症。

【09:38】澳門教青局宣佈，非高等教育學校於農曆新年假期後，延至2020年2月10日（星期一）或之後上課，教青局已通知學校妥善安排學生在家學習的相應方案，同時私立補充教學輔助中心及持續教育機構應配合延後至2月10日（星期一）或之後運作。

【09:14】南韓證實當地出現第二宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

【08:20】國家衛生健康委周五(24日)公布，收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830宗，其中重症177宗，死亡25宗；死亡個案24宗來自湖北省，1宗來自河北省。

【07:01】日本厚生勞動省周五（24日）表示，當地出現第二宗武漢新型冠狀病毒肺炎確診病例，該名年約40歲男患者來自武漢，曾到東京觀光，現時留院。

【07:00】截至上午7時，全國確診數字增至653宗，18人死亡。

【03:50】央視新聞周五（24日）報道，截至周四（23日）午夜12時，北京市新增4宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，而患者均為男性，且全部均有湖北接觸史。

【03:00】美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周四（23日）對武漢旅行的警戒級別上調至第三級，建議國民如非必要，盡量避免前往。

【02:40】世界衛生組織（World Health Organization）周四（23日）宣布武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，不構成國際關注的突發公共衛生事件，又指此舉是「時間尚早」，但他們正在密切追蹤該病毒的突變情況。

【02:10】人民日報周五（24日）報道，截至周四（23日）午夜12時，廣西新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例新增至8宗。目前當局所追蹤到的密切接觸者共113人，全部均正在接受醫學觀察。

【02:00】廣東省周四（23日）晚啟動重大突發公共衛生事件一級響應，珠海市防控疫情工作領導小組辦公室根據一級應急響應的要求作出公告，包括停止集市、花市、集會、影劇院演出以及其他人群聚集的活動，全市所有節慶活動全部暫停舉辦，市民務必做好個人防護，減少探親訪友和到人多的地方，高危人群要自覺做好社區登記，全面加強交通衛生檢疫，全市所有汽車客運站、水運碼頭、城軌站、珠海機場等交通站點和出入境口岸全部實施衛生檢疫，出入人員必須配合檢測體溫。

【00:30】河北省衛健委周四（23日）表示，當地確診第二宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，該名80歲姓陳的男患者是滄州市南皮縣人，曾前往武漢探親且在當地居住約2個月，返回南皮縣後出現胸悶及呼吸困難等病徵，入院接受隔離治療，伴有高血壓、慢性支氣管炎、肺氣腫等疾病，周三（22日）搶救無效死亡。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼