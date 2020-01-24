【武漢肺炎・最新疫情】銀湖天峰夫婦確診欲離威院　累計共五宗

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港截至昨日（23日）已有兩宗確診個案，兩名與患者有密切接觸到人有病徵正在隔離；教育局考慮延長農曆新年假期。 內地感染人數突破800人，死亡人數增至26人，多個省市關閉遊樂設施，包括上海迪士尼、廣東長隆樂園，廣東省關閉所有戲院。

【23:59】衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查三宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案。中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

【23:33】教育局就網上流傳有「新聞稿」指已經宣布延長學校農曆新年假期，教育局發言人澄清該「新聞稿」純屬捏造。局方稱，今日較早時已表明，因應新型冠狀病毒感染個案的最新發展，教育局正與不同持份者積極討論及落實所需的防控措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及其他相應安排。教育局會盡快公布有關詳情，呼籲市民留意局方的正式公布。

【武漢肺炎】消息：欲逃走夫婦初步確診 武漢來港探住馬鞍山女兒

【23:07】據悉，最新初步確診的兩夫婦是早前欲從威爾斯親王醫院急症室逃走的病人，消息指兩人是內地人，從武漢來港探望居住在馬鞍山銀湖天峰的女兒。兩夫婦已轉送瑪嘉烈醫院隔離。

【武漢肺炎】東九龍交通部警員發燒被隔離 警方：經測試證無感染

【23:04】警務處一名東九龍交通部警員早前曾到福田探妻，回港後出現發燒及咳嗽症狀，昨日（23日）於仁濟醫院隔離病房觀察，警方發言人指測試結果證實該名警員沒有感染新型冠狀病毒。

【21:45】中大宣布，考慮到新型冠狀病毒感染的最新情況，校方經審慎評估風險後，決定以同學的健康及安全為首要考慮，取消本學期於内地的交換生計劃及暫停短期學生交流活動。而大學學術交流處已發電郵通知原定在本學期參加內地交換生計劃的學生。中大又表示，校方亦正商議農曆年假期後的復課安排。

【19:45】消息指，威院初步確診的女患者，其丈夫的測試結果亦呈陽性，正待第二次測試。目前全港共五宗感染。

【武漢肺炎】年初三賀歲馬起不設即場入馬場 場外投注站全關

【19:40】馬會：年初三賀歲盃不設公眾入場，六合彩改為周六（2月1日）攪珠。

【19:30】台灣再確診兩宗感染，一名50多歲的武漢女遊客染病，另一人為50多歲台灣男子。目前全台灣共三宗感染。

【18:38】渣打馬拉松回應許樹昌建議：密切關注疫情發展。渣馬原定於2月9日舉行。

【18:04】衛生防護中心總監黃加慶：實驗室測試，新增兩個個案呈陽性，正進行第二次測試。兩位病人符合呈報準則，相信在發病前14日內曾到訪武漢，未有其他詳細情況。兩位病人在屯門醫院、威爾斯親王醫院，兩位都是女性，62歲。其他流行病學正在調查。

日本第二位確診病人，1月19日KA855，從武漢來港，隨即轉機CX500到日本東京成田。正追蹤緊密接觸者。不過1月19日並無KA855航班，只有1月18或20日，1月19日武漢來港航班為KA853。黃加慶指，只知道患者1月19日從武漢到香港轉機，暫時只有這個資料，航班號等或者需要修正。衞生署其後更正為KA853。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌教授：呼籲公眾活動考慮風險，包括馬拉松。

有記者問黃加慶，是否有官員懷疑感染，他表示涉及私隱，不適合回答，亦沒有這方面的資料。

被問及內地關閉所有樂園、戲院、圖書館等，許樹昌指，香港未有社區個案，都是輸入個案，目前措施應該要維持，已經足夠。

黃加慶和許樹昌建議，乘搭公共交通時可佩戴口罩，返工後可以脫下，全日都戴口罩對於大部份人都不可行。

1月24日傍晚，衛生防護中心記者會，衛生防護中心總監黃加慶醫生（左）、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌教授（右）見記者。（羅君豪攝）

【17:40】教育局：考慮延長農曆新年假期 會盡快公布

因應新型冠狀病毒感染個案的最新發展，教育局正與不同持份者積極討論及落實所需的防控措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及其他相應安排，以減低病毒在校園傳播的風險，保障學生的健康，同時因應這些措施的影響，照顧學生及家長的需要。本局會盡快公布有關詳情。

教育局一直與衞生署保持緊密聯絡，並適時把該署提供有關傳染病的最新資訊及建議的預防措施通知學校，自一月初已先後將衞生防護中心的九封信函轉發予學校， 讓學校提高警覺及採取防禦措施。本局今日會再次向學校發信，提醒學校落實衞生防護中心的建議，加強預防措施。

【17:15】台灣觀光局宣布，即日起暫停出團到中國大陸旅遊。

【16:10】港大通報三宗疑似個案 其中一人到訪武漢 另二人曾在內地求醫

香港大學證實，按照衞生防護中心關於新型冠狀病毒的最新指引要求，今天（1月24日）安排了三位同學到醫院檢查，以便進行相關檢測。校方隨即按照防感染措施進行清潔。

今日送院的三位同學都没有發燒，但有輕微上呼吸道感染病徴，其中一位近期曾到訪武漢，另外两位近期沒有到過武漢，但曾因其他傷患到內地醫院求診，故符合衞生防護中心的最低通報要求。

【16:00】《財新》報道，北京有多名醫務人員感染，是有去武漢出差而感染的醫護人員，回京後又傳染給同事。除專家組成員、北大醫生王廣發外，北京另有其他醫護人員感染。廣東、湖北、北京、上海、天津、重慶、安徽、湖南、浙江等省份，已經進入「一級響應」狀態。

【15:58】上海迪士尼樂園、北京故宮關閉，香港海洋公園、香港迪士尼樂園回應，指會如常開放。

【15:55】教聯會呼籲，政府盡快宣布在假期後停課兩星期，保障師生安全。

【15:27】旅遊業議會指，20間旅行社取消農曆新年內地團，涉及2,600團，9萬人受影響。

【15:26】教協促政府嚴謹應對武漢肺炎疫情，全港學校假期後至少一星期至2月10日後復課，要求教育局盡早制定措施，協助學校應對疫情。

【15:15】新加坡新增兩宗確診個案，一男一女均來自武漢，新加坡確診個案增至三宗。

【14:39】海洋公園：將維持正常開放時間，並密切留意及審視事態發展，以作出適時的調整及相應措施。

海洋公園已即時提升訪客區及幕後設施的衛生防疫措施，提醒訪客及員工注意個人衛生等。有需要之訪客亦可於園內遊客服務中心及急救站取得口罩，同時，公園前線員工亦會加強監察訪客之健康狀況，有需要時由急救員提供協助。

【14:38】內地客到旺角藥房大手掃N95口罩，另有市民購眼罩。

【14:10】為配合防疫工作，上海迪士尼樂園明日起關閉，直至另行通知。早前北京故宮亦宣布關閉。廣東省全省電影院，農曆新年假期期間暫停營業。

【13:45】今日有市民今日外遊後，返抵香港機場，發現檢測體溫人員在睡覺。陳肇始昨日稱體溫檢測是第一道防線，今日衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，會提醒前線。

【12:38】衛生防護中心記者會

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，首名確診的39歲男患者，密切接觸者在麥理浩隔離營檢測，其中一位發燒，轉送至瑪嘉烈醫院，該發燒病人是首名患者高鐵前後兩排的乘客。第二名確診的56歲患者，兩名密切接觸者在隔離營，他的太太和另一位密切接觸者在醫院，因為有病徵，正在等待檢測結果。

截至今日早上8點，本港新增66宗呈報個案，懷疑個案累積至236宗。已啟用570張隔離病床，309間隔離負壓病房。

醫管局質素及安全總監鍾健禮指，正安排住宿給予前線醫生，部份酒店配合，部份有顧慮，他呼籲酒店業界可以幫忙。

張竹君指，未有官方潛伏期的答案，潛伏期會否傳染仍未有資料，與專家商討後，懷疑個案一般以14日隔離。她說世衛指武漢已有第四代傳播，但香港仍要觀察密切接觸者有否發病，若有就是第二代傳播。

【12:30】國務院：瞞報漏報疫情線索會被嚴肅處理，將派員督查。

【12:00】台灣限制N95等兩類型口罩出口一個月。

【11:45】星晨、中旅社亦取消年初一至七全線內地團。

【11:25】世衛組織駐中國代表：現階段不能說「封城」是否有效。

【11:00】康泰今日（24日）公布，即時取消年初一（25日）至年初七（31日）期間出發全線中國旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團，當中涉及約80團，約2500名團友。

【10:50】廣東、北京、上海、四川等地醫療隊赴武漢支援，廣州抗擊沙士老將「請戰」。

【10:20】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮，將於12時30分，就新型冠狀病毒感染個案的最新情況舉行簡報會。



【10:00】印度澄清，日前沙特阿拉伯一間醫院被指證實染病的一名印度護士，沒有感染新型冠狀病毒肺炎，而是感染中東呼吸綜合症（MERS）。

【09:55】公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，醫護已完成抽籤，當醫管局啟動程序，就會有特別醫護隊伍到隔離病房專門照顧病人，她指醫護普遍希望在特別病房工作期間，留在醫院休息和居住，避免將病毒傳染予家人，公會正促請有關部門安排足夠房間予醫護居住。

【09:38】澳門教青局宣布，非高等教育學校於農曆新年假期後，延至2020年2月10日（星期一）或之後上課，教青局已通知學校妥善安排學生在家學習的相應方案，同時私立補充教學輔助中心及持續教育機構應配合延後至2月10日（星期一）或之後運作。

▼武漢封城▼

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【09:14】韓國證實當地出現第二宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，澳洲出現多宗疑似個案。

【08:20】國家衛生健康委周五（24日）公布，收到29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830宗，其中重症177宗，死亡25宗；死亡個案24宗來自湖北省，1宗來自河北省。

【07:01】日本厚生勞動省周五（24日）表示，當地出現第二宗武漢新型冠狀病毒肺炎確診病例，該名年約40歲男患者來自武漢，曾到東京觀光，現時留院。

【07:00】截至上午7時，全國確診數字增至653宗，18人死亡。

【03:50】央視新聞周五（24日）報道，截至周四（23日）午夜12時，北京市新增4宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，而患者均為男性，且全部均有湖北接觸史。

【03:00】美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周四（23日）對武漢旅行的警戒級別上調至第三級，建議國民如非必要，盡量避免前往。

【02:40】世界衛生組織（World Health Organization）周四（23日）宣布武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，不構成國際關注的突發公共衛生事件，又指此舉是「時間尚早」，但他們正在密切追蹤該病毒的突變情況。

【02:10】人民日報周五（24日）報道，截至周四（23日）午夜12時，廣西新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例新增至8宗。目前當局所追蹤到的密切接觸者共113人，全部均正在接受醫學觀察。

【02:00】廣東省周四（23日）晚啟動重大突發公共衛生事件一級響應，珠海市防控疫情工作領導小組辦公室根據一級應急響應的要求作出公告，包括停止集市、花市、集會、影劇院演出以及其他人群聚集的活動，全市所有節慶活動全部暫停舉辦，市民務必做好個人防護，減少探親訪友和到人多的地方，高危人群要自覺做好社區登記，全面加強交通衛生檢疫，全市所有汽車客運站、水運碼頭、城軌站、珠海機場等交通站點和出入境口岸全部實施衛生檢疫，出入人員必須配合檢測體溫。

【00:30】河北省衛健委周四（23日）表示，當地確診第二宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，該名80歲姓陳的男患者是滄州市南皮縣人，曾前往武漢探親且在當地居住約2個月，返回南皮縣後出現胸悶及呼吸困難等病徵，入院接受隔離治療，伴有高血壓、慢性支氣管炎、肺氣腫等疾病，周三（22日）搶救無效死亡。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼