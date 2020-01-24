本港「武漢肺炎」確診及初步確診個案增至四宗，賽馬會宣布，經審慎檢討後，年初三賽馬日（27日）的賽事會如期舉行，但不設即場入場觀看賽馬，僅必要人員及8,000名已經提前預約顧客可進場。當日全港所有場外投注處服務亦會暫停服務，避免聚集大量顧客。 另外，原定年初四（28日，星期二）舉行的六合彩新春金多寶攪珠，將順延至2月1日周六舉行，所有已接納的六合彩注項仍然有效。Ｓ 馬會補充稱，往後賽馬日都會依照這個安排，直至另行通知，即賽馬日的兩個馬場僅限已預訂餐廳及廂房的馬迷入場，賽馬日所有場外投注站關閉，因此馬迷只可在非賽馬日到投注站下注賽馬及六合彩及球賽。

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僅8000名已預約餐廳顧客可進場

馬會昨日（23日）表示，會如期在年初三（27日）舉行賀歲馬賽事，又稱已制定應變計劃，就一旦發生的疫情變化採取相應行動，並加強馬場和其他建築物的預防和衞生措施，同時正密切監察新型肺炎情況，會與相關政府部門保持聯繫，當中包括正研究會否設現場觀眾。



馬會今晚（24日）7時52分透過網頁宣布，在聽取大眾意見、兼顧顧客及員工利益後，已審慎檢討農曆新年賽馬日的安排，決定年初三賽事將如期舉行，惟會減少入場人數及採取多項措施，加強衛生防疫。除馬主、練馬師、騎師、董事及相關職員等賽事活動的必要人員外，只會容許約8,000名已經提前預約使用馬場餐廳的顧客進場，意味當日不會容許其他公眾人士入馬場觀賽。

入場需接受探熱 建議戴口罩

賽馬會表示，投注大堂、影視大堂及數碼專區等其他馬場設施將會關閉，如顧客欲取消訂位，可獲全數退款。而賽事當日將有約8,000名顧客分佈於兩個馬場內超過54間餐廳及廂房。馬會稱，據醫學專家意見，有關健康風險水平不高於光顧購物商場內的餐廳。因應加強衛生防疫，所有顧客在進入馬場前須接受體溫檢查，並建議場內觀眾保持佩戴口罩。

因應上述安排，當值的馬場兼職員工將由11,000名銳減至3,000名，兼職員工亦會隨其他當值員工，入場前需接受體溫探測檢查及被勸告佩戴口罩。8,000名已編更但毋須當值的兼職員工，馬會會發放特別款項以彌補他們收入上的損失。

可透過互動投注及電話投注落注

另外，馬會決定於農曆新年賽馬日當日，暫停全港所有場外投注處服務，以避免聚集大量顧客；而互動投注、電話投注及1886電話投注自動服務系統則維持正常服務。原定於年初四星期二晚舉行的六合彩新春金多寶攪珠，將順延至2月1日周六舉行，所有已接納的六合彩注項仍然有效。

馬會表示，將繼續實施以上對馬場及場外投注處的有關安排，直至另行通知，並會每日密切監察新型冠狀病毒感染的最新情況，以決定是否需要採取進一步措施。