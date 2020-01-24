【武漢肺炎】武漢男抵港轉飛日本後確診　衞署追蹤KA853航班乘客

日本昨日（23日）錄得第二宗武漢新型冠狀病毒確診個案，衞生署衞生防護中心總監黃加慶透露，接獲日本的通報，該乘客於1月19日從武漢乘坐國泰港龍KA853航班抵港，隨即轉乘國泰CX500前往日本，該病人抵日本後確診。本港衞生署需追查第一班航班的乘客及病人在機上的密切接觸者。 國泰航空回覆稱，已為兩架客機消毒，並通知相關機組人員及職員，並協助當局追蹤有關人士。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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黃加慶引述日本當局的通報，一名乘客於1月19日（本周日）從武漢乘坐國泰港龍KA853航班抵港，隨即轉乘國泰CX500前往日本，該病人抵日後確診患上新型病毒肺炎。本港衞生署需追查該病人所乘坐的第一班航班KA853的乘客及病人在機上的密切接觸者。

據日本傳媒報道，當地第二宗確診個案，患者是40多歲男子，是來自武漢的遊客，他抵日前已經發燒，至至1月20日才因為發燒而求診，在東京一間醫院留醫。

緊密接觸者料約20多人

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，在火車上的緊密接觸者定義為病人的座位行，以及前後兩行座位的乘客。至於在飛機上，則以病人的座位為中心，半徑範圍內兩個座位的乘客均屬密切接觸者。若病人坐於飛機座位較中間位置，預料接觸者數目最多達24人。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶（左）指，需再追查1月19日由武漢抵港KA853航班的乘客。（羅君豪攝）

國泰已消毒涉事兩客機

國泰航空回覆傳媒查詢時指，今日晚上接獲港府通知，一位乘客證實感染與新型冠狀病毒有關的嚴重呼吸傳染病，該乘客於1月19日由武漢乘搭KA853航班往香港，再轉乘CX500航班前往東京。國泰指，正按照衞生防護中心的指示，為兩架客機消毒、並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。國泰將繼續就該個案與衛生當局緊密合作。