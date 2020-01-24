【武漢肺炎】36個工會促港府禁內地海陸空交通　否則行動升級

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，本港錄得兩宗確診及兩宗初步確診個案。來自不同界別、共36個工會今日（24日）發出聯合聲明，要求政府在本月28日（下周二，年初四）前，禁止旅客自內地入境香港，並關閉連接內地所有關口，取消所有來往內地的航班、船隻和跨境巴士。

香港專職醫療人員及護士協會代表劉凱文（後排左六）透露，從前線醫護人員口中得悉，在北大嶼山醫院每更約8小時間，可見10至20個來自內地的發燒病人。（侯彩琳攝）

促停北上工幹行程

來自不同界別、共36個工會今日（24日）發出聯合聲明，批評，港府拒絕實行嚴格邊境檢疫或對疫區實行入境限制，為避免沙士重演，工會要求政府禁止旅客自內地入境香港，並關閉連接內地所有關口，取消所有來往內地的航班、船和跨境巴士直到另行通知為止。工會亦聲明，呼籲政府在28日前全面落實香港邊境防疫措施，否則不排除將行動升級，包括工業行動。

工會亦要求僱主必須為僱員及訪客提供口罩，僱主必須取消所有到內地公幹行程，且需給予僱員彈性上班的權利，允許僱員在家上班。

醫護工會威脅暫停非緊急服務

被問及工業行動的細節，醫管局員工陣線代表指，初步構思為暫停非緊急服務，惟未有召開會員會議，故行動細節需待2月初再作討論。

而香港物理治療師總工會籌委會亦表示，初步構思工業行動為暫停非緊急服務，同時分配人手至非政府機構為患者提供較廉價的物理治療，而細節亦需再作討論。

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