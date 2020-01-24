【鼠年2020】黃夏蕙扮成米妮上頭炷香為港人祈福：新一年個個都好

即將踏入鼠年，不少市民都會在年三十晚會赴黃大仙祠拜「頭炷香」，為來年祈福，而每年「頭炷香」的焦點想必是精心打扮成不同造型的藝人黃夏蕙。迎接鼠年，黃夏蕙今日（24日）打扮成迪士尼卡通人物米妮上「頭炷香」，她表示會為香港人祈福，「希望新一年個個都好！」有善信與黃夏蕙一樣年年都黃大仙祠，有市民早在今日下午2時已到達排隊。 另外，有網民發起今晚於黃大仙進行堵塞行動。現場所見，多名防暴警員於黃大仙祠外龍翔道巡邏戒備，有警員戴上外科口罩。

「頭炷香」於晚上11時開始，晚上7時許已有約20名市民在外等待，當中包括黃夏蕙。黃表示下午3時已出門，美妮裝扮則花了大約2小時，她笑言美妮「好可愛，小朋友好鍾意」。她又認為，去年全港人亦過得不順心，故今年會為港人祈福，「希望香港人個個好」。

黃夏蕙今日打扮成迪士尼卡通人物米妮上「頭炷香」，她表示會為香港人祈福。（黃金棋攝）

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花數千元購口罩到黃大仙祠派發

黃又稱，現時更爆發疫症，形容是「苦上加斤」。新年願意是人人身體健康、世界和平，她又希望特首林鄭月娥可為年輕人提供更多福利。她又指知道不少市民無法購得口罩，故花費數千元購買口罩到黃大仙祠派發。

上香求「疫症快啲走」

陳女士表示每年都會到黃大仙祠拜「頭炷香」，今日下午2時已到達排隊。她指今年會祈求家庭成員健康、社會不會再動盪，以及「疫症快啲走」。溫先生今日下午3時到達黃大仙祠排隊，他指「得閒就會嚟排」。溫表示今年會祈求社會和諧，政府可盡快解決社會問題，「到宜家都睇唔到政府點解決問題，希望佢哋可以正視」。