【武漢肺炎．最新疫情】內地逾1200人確診41人死亡　香港5人確診

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情繼續蔓延，中國內地感染人數突破1200人，41人死亡，其中昨日就新增16人死亡。 香港已有5宗確診，港大微生物學系講座教授袁國勇指，病毒傳染率達83%，未來數日是阻病毒傳港最後機會。權威醫學期刊《刺針》刊內地41病例分析，指病毒似沙士，死亡率達15%；期刊亦刊出港大研究證實人傳人，病人武漢返深圳後傳染同住家人。 法國、澳洲同失守，分別有3宗和1宗感染。

【09:10】澳洲確診首宗病例，患者為50歲中國籍男子，1月19日乘搭南航CZ32班機，從廣州飛往墨爾本。

【08:00】內地公布最新疫情，1280人確診，41人死亡，38人治愈；其中湖北省729人染病，39人死亡，32人治愈；廣東省是感染人數第二多的省份，有78人確診，昨日就新增25宗；內地傳媒報道有醫務人員感染的北京，一共有36人確診；另外黑龍江和河北各有1人死亡。

香港共有5人確診，台灣3人確診，澳門2人確診。

疫情蔓延法國，3人確診。

【06:45】特首林鄭月娥瑞士回港後會見傳媒，指香港新增兩宗確診病例，已連日跟政務司長張建宗及食衞局局長陳肇始等商討對策，並稱將召開高層會議，或在下午親自主持新聞發佈會，交代最新抗疫工作。

【0521】法國新增一宗確診個案，累計共三宗確診個案，是歐洲首例。有關部門指三名病人均曾到過中國，其中兩名病人來自同一個家庭。衛生部長Agnès Buzyn指，預計會有更多個案出現，並指法國成為首個發現個案的歐洲國家，很大原因是其研發的快速測試能有效率地辨識患者。

▼武漢封城▼

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【05:45】湖北省衛生健康委員會今日凌晨5時公布，截至24日午夜，全省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例180例（武漢市新增77例、十堰市新增4例、荊門市新增13例、孝感市新增4例、黃岡市新增52例、荊州市新增2例、仙桃市新增8例，隨州市首次發現5例、恩施州首次發現11例、鄂州市首次發現1例、天門市首次發現3例）。

全省新增死亡15例，全為武漢市病例。武漢市治愈出院1例。

內地總確診人數由昨日919宗，急升至1,099宗，突破千人關口；而死亡人數累計達到41人，即死亡率為4%。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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【05:05】美國出現第二宗確診個案，60餘歲女患者曾到過武漢旅遊。美國國務院當地周四晚向中國湖北省發出最高的第4級旅遊警告，建議國民不要到武漢市所在的湖北省。旅遊警告級別與美國向朝鮮、敍利亞及伊朗發出的屬同一級別。美國又撤走駐武漢領使館大部分人員及其家屬。

【04:30】尼泊爾衞生部當地時間24日公布，一名由中國武漢返國學生，確診感染新型冠狀病毒，是該國首宗。

【04:00】法國衛生部長Agnès Buzyn在當地24日晚上在新聞發布會上表示，在巴黎和波爾多合共有兩人確診感染了新型冠狀病毒，是法國首例，也是歐洲首例，當局會盡最大努力遏制該病毒擴散。

Buzyn表示，波爾多的男病人從中國返回，患者曾經經過武漢市。 Buzyn說，男病人於23日因出現徵狀而求診，其後在醫院隔離房房留醫。他自23日以來，在法國接觸過十多人。巴黎的病人也去過中國，目前在醫院留醫。