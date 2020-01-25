【武漢肺炎．最新疫情】歐洲首有確診個案　法國巴黎波爾多共2宗

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫潮席捲全球，截至今日年初一（25日）凌晨3時，在兩岸四地累計有至少926宗確診病例，歐洲也宣佈失守，法國衛生部公布巴黎及著名紅酒產區波爾多各有一宗確診個案，患者都曾到中國內地，當中波爾多患者曾到武漢，23日出現病徵。 尼泊爾昨日證實首宗個案，連同法國2宗，目前其他國家累計有19宗確診，多是輸入病例，即是中國旅客抵達當地後發病，當中主要是武漢旅客。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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【04:30】尼泊爾衞生部當地時間24日公布，一名由中國武漢返國學生，確診感染新型冠狀病毒，是該國首宗。

【04:00】法國衛生部長Agnès Buzyn在當地24日晚上在新聞發布會上表示，在巴黎和波爾多合共有兩人確診感染了新型冠狀病毒，是法國首例，也是歐洲首例，當局會盡最大努力遏制該病毒擴散。

Buzyn表示，波爾多的男病人從中國返回，患者曾經經過武漢市。 Buzyn說，男病人於23日因出現徵狀而求診，其後在醫院隔離房房留醫。他自23日以來，在法國接觸過十多人。巴黎的病人也去過中國，目前在醫院留醫。

▼武漢封城▼