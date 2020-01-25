【武漢肺炎．最新疫情】湖北再增180確診15死　內地確診個案破千

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫潮席捲全球，歐洲也宣佈失守，法國衛生部公布巴黎及著名紅酒產區波爾多各有一宗確診個案，患者都曾到中國內地，當中波爾多患者曾到武漢，23日出現病徵。尼泊爾昨日證實首宗個案，連同法國2宗，目前其他國家累計有19宗確診，多是輸入病例，即是中國旅客抵達當地後發病，當中主要是武漢旅客。 截至今日年初一（25日）凌晨3時，在兩岸四地累計有至少926宗確診病例。而到凌晨5時，湖北省衛生健康委員會公布昨日（24日）全省新增180宗確診個案，15名武漢患者死亡，內地累計總確診及死亡人數，分別達1,099宗及41宗。

▼武漢封城▼

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【05:45】湖北省衛生健康委員會今日凌晨5時公布，截至24日午夜，全省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例180例（武漢市新增77例、十堰市新增4例、荊門市新增13例、孝感市新增4例、黃岡市新增52例、荊州市新增2例、仙桃市新增8例，隨州市首次發現5例、恩施州首次發現11例、鄂州市首次發現1例、天門市首次發現3例）。

全省新增死亡15例，全為武漢市病例。武漢市治愈出院1例。

內地總確診人數由昨日919宗，急升至1,099宗，突破千人關口；而死亡人數累計達到41人，即死亡率為4%。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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【05:05】美國出現第二宗確診個案，60餘歲女患者曾到過武漢旅遊。美國國務院當地周四晚向中國湖北省發出最高的第4級旅遊警告，建議國民不要到武漢市所在的湖北省。旅遊警告級別與美國向朝鮮、敍利亞及伊朗發出的屬同一級別。美國又撤走駐武漢領使館大部分人員及其家屬。

【04:30】尼泊爾衞生部當地時間24日公布，一名由中國武漢返國學生，確診感染新型冠狀病毒，是該國首宗。

【04:00】法國衛生部長Agnès Buzyn在當地24日晚上在新聞發布會上表示，在巴黎和波爾多合共有兩人確診感染了新型冠狀病毒，是法國首例，也是歐洲首例，當局會盡最大努力遏制該病毒擴散。

Buzyn表示，波爾多的男病人從中國返回，患者曾經經過武漢市。 Buzyn說，男病人於23日因出現徵狀而求診，其後在醫院隔離房房留醫。他自23日以來，在法國接觸過十多人。巴黎的病人也去過中國，目前在醫院留醫。