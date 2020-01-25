【鼠年2020】長沙灣美食墟今開鑼　檔主以親民價售花膠雲耳

踏入鼠年大年初一，長沙灣新春美食墟市今日開鑼，今年墟市有逾35個熟食檔口。然而，武漢肺炎疫情影響下，不少工作人員都戴上口罩。有檔主全家出動，以親民價格售賣花膠、雲耳等食品，他期望今明兩日能回本。

工作人員會為入場者量度體溫。(侯彩琳攝)

位於長沙灣保安道遊樂場的新春墟市於今明兩日(25日、26日)開放，免費入場。今年墟市有逾35個熟食檔口，售賣牛肚、牛肉餅、薯餅、炒麵、燒烤等。

武漢肺炎疫情持續擴散，本港錄得5宗確診個案。現場所見，不少墟市檔主戴上口罩，而在墟市入口處，亦可見「請戴口罩進場」的告示。工作人員亦會為入場者量體溫。

郭先生(左)和家人一齊參與墟市，售賣鳳爪拌雲耳。(侯彩琳攝)

檔主郭先生和家人今年投入約3000元，準備約一星期，一嘗做老闆的滋味。郭先生介紹，檔口主要售賣花膠拌雲耳，雞絲拌海蜇，每份25元；希望能以較親民的價格售賣平日較昂貴的食品，以吸引顧客，他期望最終能夠回本。

應對肺炎疫情，郭先生和郭太亦戴上口罩。郭先生亦指，在處理食物時會更加小心，會為食物蓋上蓋子，或裝入保鮮袋。而在大年初一，郭太亦期望新一年身體健康。