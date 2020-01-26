【武漢肺炎・最新】內地逾1300人感染　本港至今錄得五宗確診個案

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日(26日)農曆大年初二之際，中國內地確診人數已逾1370人，當中42人死亡，其中一名武漢醫生殉職。本港方面，根據衞生防護中心公布，截至25日中午，共接獲305宗符合呈報準則的個案，包括5宗確診個案及163宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下137宗個案仍然住院接受檢查。

【02:05】北京市衞健委公布，再新增3名醫生感染新型冠狀病毒。其中兩人曾赴武漢出差。另一名醫生則無到過武漢，但參加會議時與上述其中一名受感染座位相鄰。目前3名醫生均在定點醫院接受隔離治療，病情平穩，密切接觸者都已納入隔離醫學觀察，未報告異常情况。另外回應網傳一款抗愛滋病藥物在新型肺炎臨床治療中取得效果，北京衞健委回應指，是國家衞健委推薦的治療方式，有關藥物在北京有儲備。有關醫院正在根據國家診療方案，結合患者病情作救治。

【00:15】港鐵公布指，已要求全綫車站員工當值期間配戴口罩，每天上班前需量度體溫，亦已提醒職員如有不適應盡早通知上級以及求醫。另外，港鐵又指與出入境口岸連接的鐵路站包括香港西九龍站，亦已進行「深層次清洗」，西九龍站、羅湖站、落馬洲站、紅磡站及機場站，均加強以1比49漂白水清潔車站。

【00:00】由今日(26日)起，醫管局全面暫停公立醫院的探訪及探病，除非有臨床原因會作個別恩恤安排；任何人進入公院及診所範圍必須佩戴口罩。

▼武漢疫情嚴重▼

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▼武漢封城▼