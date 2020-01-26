【武漢肺炎・最新】廣東首個城市封城　汕頭周一凌晨起禁止進入　

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日(26日)農曆大年初二之際，中國內地確診人數已逾1965人，當中56人死亡，其中一名武漢醫生殉職。本港方面，根據衞生防護中心公布，截至25日中午，共接獲305宗符合呈報準則的個案，包括5宗確診個案及163宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下137宗個案仍然住院接受檢查。 澳門早上宣布新增3宗確診個案，累計增至5宗。其中一名患者是武漢人，日前經香港乘船進入澳門，抵澳後不適求醫後證實染病。

▼武漢疫情嚴重▼

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【11:45】國家衛健委發通知，要求各地來自武漢的人員應到社區衛生機構登記並居家醫學觀察14天。

【11:38】廣東省汕頭市宣布，周一（27日）午夜起封城，禁止車、船、人進入該市。市內公共交通亦會於今日下午2時起停運，並會在汕頭、潮陽火車站嚴格檢疫，以切斷病毒傳播。

【10:55】對於社會有聲音要求政府封關，預防從內地輸入武漢肺炎患者，食物及衞生局局長陳肇始表示，會考慮加強出入口管制，強調決定與內地感受無關，實行前需與內地協調。

【10:30】澳門表示新增3宗確診個案，累計增至5宗。其中一宗個案是一名58歲女性武漢居民，23日早上經香港乘船進入澳門，因頭昏不適下船後即坐的士到鏡湖醫院就診。檢查發現有低熱，隨即以消防救護車轉往仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）急症室。

【10:00】衛健委公布，內地確診個案增至1,975宗，重症病例324宗；累計56人死亡，另香港確診5宗、澳門2宗、台灣5宗。昨日（25日）內地新增確診病例688宗，新增重症病例87宗，新增死亡病例15人，新增治愈出院病例11宗，新增疑似病例1309宗。

▼武漢封城▼

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【09:30】配合本港現時採取的防疫措施，香港迪士尼樂園度假區考慮 賓客及演藝人員的健康及安全，樂園將於今日(1 月 26 日)起暫停開放。

【09:17】海洋公園宣布，鑑於政府已把嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）之應變級別提升至「緊急」級別，考慮到訪客及員工安全，將於今天（1月26日）起暫停開放，直至另行通告。園方呼籲受影響市民保留門票，作日後換票或退票之用；若經旅行社或售票平台購入受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。

【08:55】內地確診1975宗新型冠狀病毒感染，死亡宗數增至56宗。

【07:00】加拿大確診首宗新型冠狀病毒病例，該名人士近期才從武漢返回加拿大。加拿大政府表示，目前病患情況穩定，已經送醫治療。

【04:00】新加坡確診第4宗境外輸入新型冠狀病毒病例。患者為一名36歲的武漢居民，上星期三與家人抵達新加坡，目前在醫院隔離治療，情況穩定。他在入院前住在聖淘沙鄉村酒店，新加坡衛生部已開始追查他的密切接觸者。

【02:05】北京市衞健委公布，再新增3名醫生感染新型冠狀病毒。其中兩人曾赴武漢出差。另一名醫生則無到過武漢，但參加會議時與上述其中一名受感染座位相鄰。目前3名醫生均在定點醫院接受隔離治療，病情平穩，密切接觸者都已納入隔離醫學觀察，未報告異常情况。另外回應網傳一款抗愛滋病藥物在新型肺炎臨床治療中取得效果，北京衞健委回應指，是國家衞健委推薦的治療方式，有關藥物在北京有儲備。有關醫院正在根據國家診療方案，結合患者病情作救治。

【00:15】港鐵公布指，已要求全綫車站員工當值期間配戴口罩，每天上班前需量度體溫，亦已提醒職員如有不適應盡早通知上級以及求醫。另外，港鐵又指與出入境口岸連接的鐵路站包括香港西九龍站，亦已進行「深層次清洗」，西九龍站、羅湖站、落馬洲站、紅磡站及機場站，均加強以1比49漂白水清潔車站。

【00:00】由今日(26日)起，醫管局全面暫停公立醫院的探訪及探病，除非有臨床原因會作個別恩恤安排；任何人進入公院及診所範圍必須佩戴口罩。