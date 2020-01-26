【武漢肺炎・最新】第7宗出現　屯門醫院武漢患者丈夫初步確診

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日(26日)農曆年初二之際，中國內地確診人數已逾2,000人，當中56人死亡，其中一名武漢醫生殉職。本港方面，今日亦確診第6宗感染個案，患者是一名47歲男子，在武漢曾被狗咬，回港後曾到急症室再打一針，當時無發燒，故逗留一會兒已走。幾日後他再度發燒到急症室求診，最終確診。現正追縱其家人。 澳門早上宣布新增3宗確診個案，累計增至5宗。其中一名患者是武漢人，日前經香港乘船進入澳門，抵澳後不適求醫後證實染病。

▼武漢疫情嚴重▼

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【20:16】消息人士透露，最新「初步確診」的是本港第三宗個案的女士的丈夫，他現時在屯門醫院留醫，如果確診，他將是本港第7宗確診個案。

【20:15】台灣確診第四名患者。患者為一名50多歲女子，她於本月13至15日曾到武漢旅行。

【20:10】衞生防護中心發聲明，指政府知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於本星期三出席北區區議會會議進行講解及討論。在此期間，政府將暫停暉明邨相關的準備工作。

【19:40】西藏布達拉宮宣布，為避免人員聚集引發交叉感染，決定自1月27日起閉館，直至另行通知。

【19:40】泰國確診宗新型冠狀病毒肺炎病例。

【18:45】日本厚生勞動省宣布，當地再錄得多一宗肺炎個案，患者是一名40多歲來自武漢的男子，於1月22日到訪日本，翌日發燒，24日求診時確認肺炎，並最終確診與新型冠狀病毒有關。該患者是日本第4宗武漢肺炎個案。

【18:40】新春冬泳錦標賽原定初三(27日)舉行，大會宣布取消賽事。

【17:45】香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇接受部份傳媒訪問時透露，香港正對「排山倒海」個案，而應對新型武漢肺炎現時最難的是仍未找到野生動物的源頭，香港亦可能存在沒有病徵的「隱形病人」。

至於有意見認為香港應封閉關口，袁國勇指，「我唔係反對，但𠵱家先嚟封關，個效用已經過晒。」他表示，在新年前已有數以十萬計的內地旅客到訪香港，新年後又會有數以十萬計的港人回鄉後返港，現階段很難阻截人口流動；而部份內地旅客可能到東南亞後再訪港，而港府不可能全禁東南亞旅客，但強調未來的10多天是抗疫的關鍵。他呼籲所有市民戴口罩、多用酒精搓手液、在家中以1比99漂白水清潔，盡可能保障自己和周邊人士的健康。

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼

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【17:40】澳門行政法務司司長張永春公布兩項新措施，包括明日（27日）凌晨起，從湖北到澳門的人士，需提交醫生證明書，證明沒有感染新型冠狀病毒。另外，所有在過去14天內曾到過湖北的人士，都不可進入賭場。

倘有在武漢讀書的澳門學生，回到澳門不足兩周，呼籲相關學生自我隔離14日。當局又表示，不排除再延遲開學。至於在澳門就讀高等教育的非澳門學生，可向學校登記，由高教局統一購買口罩。另外，公務員上班時，都需填寫申報表，以便有關當局了解身體狀況。

【17:20】至於有醫護人員投訴抽籤機制「黑箱作業」，鍾健禮說，盡量希望同事能「傾到合適安排」，使大家輪流互相應付情況，若同事覺得不公平，可致電人事部，又強調同事的「軍心」最重要，又稱對個別事件無法回應。他又說，若同事到隔離病房工作後，可以到門診或普通科等部門工作。至於有指N95口罩供應要排期2個月，他稱暫時未收到有關情況。

張竹君又說，估計白沙洲市場是菜市場，又稱第六名確診患者在1月23日求診時只想打瘋狗症針，並已退燒數日，未知他是否有隱瞞曾到武漢。

【17:08】鍾健禮說，主要靠衛生署豁下的化驗所做測試，但他們人手有限，現時每日能出兩次報告，但他未有透露訂購了多少快速測試的試劑。張竹君補充，現時公共衛生化驗所有足夠試劑。

張竹君，現時有18名人士住在隔離營，至於有多少隔離人士屬內地人，鍾健禮說暫時未知，因「國籍」上同樣屬中國。鍾健禮續指，病人「逃走」問題暫時不嚴重，若一旦有相關情況，或有需要報警。

鍾又指，希望醫管局日後能自行做測試，以減少使用隔離病房的機會。而據他所知，最近並無醫護裝備有過期的問題。當局表示，現時保護衣的存貨可使用3個月。鍾健禮又指，不希望將防疫的「擔子」轉移至私家醫院，相反希望私院可分擔其他公院的工作，例如流感高峰期時，可接收部份病人治理。

【17:00】澳門表示，為進一步採取有效措施應對疫情，內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運航線客船班次，將由今日晚上18:55起，暫時調整為每半小時一班，直至另行通知。當局呼籲基於安全考慮和減少疾病傳播風險，取消非必要出行。有需要使用海上客運的市民和旅客，應注意船公司的航班訊息，在碼頭和航程期間應佩戴口罩，並留意及配合最新的防疫措施。

【16:50】張竹君說，第六宗確診個案的患者，於1月23日到醫院打針。據初步資料所示，當時知道他曾到武

漢，但由於他無發燒，所以無要求對方留院。她又指，當時病人一直帶口罩，未來要再了解清楚，有否潛在風險。

近日有醫護人員工會擬發起罷工，要求政府回應「封關」訴求減輕抗疫壓力，鍾健禮承認醫管局人手不足夠，又指若訴求合理，會協助向不同部門反映。鍾健禮坦言：「好唔想見到𠵱個問題。」又稱一旦罷工，影響可以很大，故會與開放態度與同事接觸。

【16:40】張竹君指，澳門今日的新增個案，是經香港坐船經港澳碼頭入境澳門。她指該名患者在23日因頭暈求醫，當時檢測後證實陰性，但重覆檢查後，再發現結果屬陽性。她說，暫時未追縱到患者在香港的情況，但由於患者在澳門後經反覆檢查後才確診，估計在港的傳播風險較低。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮說，本港至今有77宗懷疑個案，現仍有107位病人留院接受隔離治療。有8名醫護人員曾呈報個案，5名已證實屬陰性，有3名已出院，餘下3位正等待報告。大部份同事因曾接觸確診病人而需隔離，但強調他們有足夠保護衣。

鍾健禮又說，如有夫婦同時為醫院員工，會避免安排2人同時去高風險區工作。而於懷孕員工，會盡量希望她們不要到人多地點工作，「希望同事能夠安心」。他又指，若員工在2星期在高風險區工作，會再有一日假期，日後或會安排員工到酒店或NGO的營舍留宿，未來會容後公佈。他又指，已暫停醫院的義工及臨床實習服務。

【16:35】昂坪360纜車宣布，鑑於目前新型冠狀病毒的最新情況，纜車服務、昂坪市集內的景點、東涌及昂坪的自營禮品店，以及360假期的導賞團將於明日（27日）起暫停開放，直至另行通知。而昂坪市集將會照常開放。持有昂坪360纜車門票或套票人士，可留意網站www.np360.com.hk，以查閱有關換票或退票的安排。

【16:30】衞生防護中心交代最新情況，中心傳染病處主任張竹君醫生表示，本港新增一宗確診個案，患者是一名47歲男子，1月初在內地工作，1月16日至23日期間曾在武漢區工作，於白沙洲市場擔任文職。他20日晚上發燒，21日曾到醫院求診，其後回家，直至21日晚上已退燒。休息兩日後，他23日乘車到咸寧，然後再乘坐「G1035」高鐵、2號車廂去深圳，再乘坐高鐵「G407」、3號車廂到西九站。張竹君說，患者回家的過程中一直有戴口罩。

張又指，患者在12月末曾被狗咬，在武漢醫院曾打四針，回港後曾到急症室查詢能否再打針，當時他無發燒，故逗留一會兒已離開。直至24日他再度發燒，翌日再到急症室求診，最後今日確診。由於家中有太太及女兒，中心現正追蹤其家人，並將她們送往檢疫中心。

【16:26】據了解，第6宗的初步懷疑確診個案，是一名香港人，會於內地四處買菜，最近曾於武漢逗留，於上周一(20日)乘高鐵返港，23日於律敦治醫院求診。當時曾表明於內地被狗咬，已於當地醫院打針，故到港後再詢問是否要打針，但無透露自己曾去武漢，當時體溫是37.2度，由於不符合呈報準則，故讓他離開醫院。患者昨日由於發燒再到律敦治醫院入院，由於符合呈報準則，故隔離處理並接受檢疫。

【16:10】美國加州確診第三宗感染個案，患者由武漢入境。

【15:19】港府發聲明，指物流服務署儲存的手術用口罩是供應給各政府部門作日常及應變計劃之用。在2019年，物流署每月平均向懲教署購買110萬個口罩，而每月的平均支貨量相若。為配合政府傳染病應變計劃 ，物流署需儲備1,000萬個口罩，以支援有關決策局和部門的運作需要。因應最近新型冠狀病毒感染疫情，在過去一星期，相關部門已陸續從物流署庫存提取口罩供前線人員使用。物流署已加大採購，補充儲備數量，確保有足夠口罩供各政策局及部門使用 。就口罩存貨的使用期方面，根據記錄，現時有關存貨的最早生產期為2019年1月。

【15:10】國務院新聞辦公室舉行記者會，國家衞健委表示，新春期間是對抗疫情的重要時刻。當局又指，病毒的潛伏期由1至14天均有，平均10天，而潛伏期內亦具傳染性。

工業和信息化部副部長王江平說，從23日以來，他們收到來自武漢四批的需求清單，當中涉及有四大類、20多個物種的物資。他說，雖然大部份物資供應能滿足需要，但口罩、防護服的需求卻「十分突出」，「大家都知中國是生產大國，但因春節放假，我們的生產力幾乎發揮不出來，中國人春節都放假了。」

他說，防護服難以滿足需求，根據湖北省提供的需求清單，每天大致需要1萬件醫用防護服，1個月則需要300萬件，但中國的總生產能力每天實際上只得3萬套，現時復工復產約40%，只能有一部份的產量，直言：「矛盾十分突出。」

國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉說，中央會撥出10億元支持湖北疫情防控工作，並已向湖北派出7支共900多人的醫療救治隊支緩武漢，而今日及明日，將會派出12支、共1,600人的隊伍。

【15:00】泰國確診第6宗感染個案，患者是一名73歲武漢遊客。

【14:58】消息指，律敦治醫院新增一宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，暫時未知患者身份。據了解，患者將送瑪嘉烈醫院集中治療。

【14:45】廣東省發出「嚴格防疫通告」，各公共場所經營者、管理者應要求進入其場所的人員佩戴口罩，並在場所入口處設置「醒目、清晰的佩戴口罩的提示。對不聽勸阻的人員依法例規定向相關主管部門報告，依法處理。倘阻礙工作人員執職務，由公安機關依法予以處罰，或依法追究刑事責任。

【14:40】內地政府發出公告，指為嚴防新型冠状病毒感染的肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，市場監管總局、農業農村部、國家林草局决定，即日起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

【14:30】澳門公布1月22至25日湖北省及武漢市出、入境的旅客數字：

—1月22日，持湖北省簽註入境2282人次（當中武漢市1247人次），出境1816人次（當中武漢929人次）

—1月23日，持湖北省簽註入境1629人次（當中武漢市890人次），出境1644人次（當中武漢885人次）

—1月24日，持湖北省簽註入境737人次（當中武漢市412人次），出境1077人次（當中武漢714人次）

—1月25日，持湖北省簽註入境594人次（當中武漢市246人次），出境984人次（當中武漢569人次）

此外，自去年12月1日起計至1月26日淩晨，入境澳門後至今仍未離開的共有2132名湖北省人士（當中武漢市1390人），這些人士包括了個人遊、探親、學生、外地僱員和旅行團。根據1月26日中午12時通報數字，截至1月25日，澳門共有45間酒店場所接待合共676名來自湖北省／武漢市的旅客。

【14:25】保良局宣布，為配合政府對抗新型冠狀病毒疫情的工作，北潭涌度假營將於即日起暫停提供營舍服務，預留予衞生署用作檢疫中心。衞生署將於今日進駐營地準備，以接管作檢疫中心，給予沒有病徵的緊密接觸者作隔離觀察。營地將由衞生署及相關部門管理，交還時將全營清潔消毒，然後重新開放予公眾人士使用。

【14:05】《廣州日報》報道，汕頭全市人、車、船進出不設限，但會加強疫情監控。

【12:50】現時內地及香港、澳門、台灣確診數已突破2,000宗，達2,002宗。山東省宣布暫停省際長途巴士及交通。

【12:41】康泰旅行社表示，現時仍有12個旅行團身處中國內地，約400名團友。而因應武漢肺炎情況嚴重，加上內地不少景區相繼暫停開放，已成功安排他們於 未來3天提早返港。

【12:30】房委會宣布，粉嶺未入伙的暉明邨，將改裝為臨時居所，視乎需要給予沒有病徵的緊密接觸者作隔離觀察，亦會考慮給予有需要的醫護人員入住。早前已接受預配有關屋邨單位的公屋申請者將會受到影響，入伙日期未能確定。房委會對受影響的申請者作特別安排，並會盡快公布有關詳情。

▼武漢封城▼

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【11:45】國家衛健委發通知，要求各地來自武漢的人員應到社區衛生機構登記並居家醫學觀察14天。

【11:38】廣東省汕頭市宣布，周一（27日）午夜起封城，禁止車、船、人進入該市。市內公共交通亦會於今日下午2時起停運，並會在汕頭、潮陽火車站嚴格檢疫，以切斷病毒傳播。

【10:55】對於社會有聲音要求政府封關，預防從內地輸入武漢肺炎患者，食物及衞生局局長陳肇始表示，會考慮加強出入口管制，強調決定與內地感受無關，實行前需與內地協調。

【10:30】澳門表示新增3宗確診個案，累計增至5宗。其中一宗個案是一名58歲女性武漢居民，23日早上經香港乘船進入澳門，因頭昏不適下船後即坐的士到鏡湖醫院就診。檢查發現有低熱，隨即以消防救護車轉往仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）急症室。

【10:00】衛健委公布，內地確診個案增至1,975宗，重症病例324宗；累計56人死亡，另香港確診5宗、澳門2宗、台灣5宗。昨日（25日）內地新增確診病例688宗，新增重症病例87宗，新增死亡病例15人，新增治愈出院病例11宗，新增疑似病例1309宗。

【09:30】配合本港現時採取的防疫措施，香港迪士尼樂園度假區考慮 賓客及演藝人員的健康及安全，樂園將於今日(1 月 26 日)起暫停開放。

【09:17】海洋公園宣布，鑑於政府已把嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）之應變級別提升至「緊急」級別，考慮到訪客及員工安全，將於今天（1月26日）起暫停開放，直至另行通告。園方呼籲受影響市民保留門票，作日後換票或退票之用；若經旅行社或售票平台購入受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。

【08:55】內地確診1975宗新型冠狀病毒感染，死亡宗數增至56宗。

【07:00】加拿大確診首宗新型冠狀病毒病例，該名人士近期才從武漢返回加拿大。加拿大政府表示，目前病患情況穩定，已經送醫治療。

【04:00】新加坡確診第4宗境外輸入新型冠狀病毒病例。患者為一名36歲的武漢居民，上星期三與家人抵達新加坡，目前在醫院隔離治療，情況穩定。他在入院前住在聖淘沙鄉村酒店，新加坡衛生部已開始追查他的密切接觸者。

【02:05】北京市衞健委公布，再新增3名醫生感染新型冠狀病毒。其中兩人曾赴武漢出差。另一名醫生則無到過武漢，但參加會議時與上述其中一名受感染座位相鄰。目前3名醫生均在定點醫院接受隔離治療，病情平穩，密切接觸者都已納入隔離醫學觀察，未報告異常情况。另外回應網傳一款抗愛滋病藥物在新型肺炎臨床治療中取得效果，北京衞健委回應指，是國家衞健委推薦的治療方式，有關藥物在北京有儲備。有關醫院正在根據國家診療方案，結合患者病情作救治。

【00:15】港鐵公布指，已要求全綫車站員工當值期間配戴口罩，每天上班前需量度體溫，亦已提醒職員如有不適應盡早通知上級以及求醫。另外，港鐵又指與出入境口岸連接的鐵路站包括香港西九龍站，亦已進行「深層次清洗」，西九龍站、羅湖站、落馬洲站、紅磡站及機場站，均加強以1比49漂白水清潔車站。

【00:00】由今日(26日)起，醫管局全面暫停公立醫院的探訪及探病，除非有臨床原因會作個別恩恤安排；任何人進入公院及診所範圍必須佩戴口罩。