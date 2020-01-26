【武漢肺炎・最新】香港再多一宗初步確診個案　患者在律敦治留醫

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日(26日)農曆大年初二之際，中國內地確診人數已逾2,000人，當中56人死亡，其中一名武漢醫生殉職。本港方面，根據衞生防護中心公布，截至25日中午，共接獲305宗符合呈報準則的個案，包括5宗確診個案及163宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下137宗個案仍然住院接受檢查。 澳門早上宣布新增3宗確診個案，累計增至5宗。其中一名患者是武漢人，日前經香港乘船進入澳門，抵澳後不適求醫後證實染病。

▼武漢疫情嚴重▼

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【15:19】港府發聲明，指物流服務署儲存的手術用口罩是供應給各政府部門作日常及應變計劃之用。在2019年，物流署每月平均向懲教署購買110萬個口罩，而每月的平均支貨量相若。為配合政府傳染病應變計劃 ，物流署需儲備1,000萬個口罩，以支援有關決策局和部門的運作需要。因應最近新型冠狀病毒感染疫情，在過去一星期，相關部門已陸續從物流署庫存提取口罩供前線人員使用。物流署已加大採購，補充儲備數量，確保有足夠口罩供各政策局及部門使用 。就口罩存貨的使用期方面，根據記錄，現時有關存貨的最早生產期為2019年1月。

【15:10】國務院新聞辦公室舉行記者會，國家衞健委表示，新春期間是對抗疫情的重要時刻。

工業和信息化部副部長王江平說，從23日以來，他們收到來自武漢四批的需求清單，當中涉及有四大類、20多個物種的物資。他說，雖然大部份物資供應能滿足需要，但口罩、防護服的需求卻「十分突出」，「大家都知中國是生產大國，但因春節放假，我們的生產力幾乎發揮不出來，中國人春節都放假了。」

他說，防護服難以滿足需求，根據湖北省提供的需求清單，每天大致需要1萬件醫用防護服，1個月則需要300萬件，但中國的總生產能力每天實際上只得3萬套，現時復工復產約40%，只能有一部份的產量，直言：「矛盾十分突出。」

【15:00】泰國確診第6宗感染個案，患者是一名73歲武漢遊客。

【14:58】消息指，律敦治醫院新增一宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，暫時未知患者身份。據了解，患者將送瑪嘉烈醫院集中治療。

【14:45】廣東省發出「嚴格防疫通告」，各公共場所經營者、管理者應要求進入其場所的人員佩戴口罩，並在場所入口處設置「醒目、清晰的佩戴口罩的提示。對不聽勸阻的人員依法例規定向相關主管部門報告，依法處理。倘阻礙工作人員執職務，由公安機關依法予以處罰，或依法追究刑事責任。

【14:40】內地政府發出公告，指為嚴防新型冠状病毒感染的肺炎疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，市場監管總局、農業農村部、國家林草局决定，即日起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

【14:30】澳門公布1月22至25日湖北省及武漢市出、入境的旅客數字：

—1月22日，持湖北省簽註入境2282人次（當中武漢市1247人次），出境1816人次（當中武漢929人次）

—1月23日，持湖北省簽註入境1629人次（當中武漢市890人次），出境1644人次（當中武漢885人次）

—1月24日，持湖北省簽註入境737人次（當中武漢市412人次），出境1077人次（當中武漢714人次）

—1月25日，持湖北省簽註入境594人次（當中武漢市246人次），出境984人次（當中武漢569人次）

此外，自去年12月1日起計至1月26日淩晨，入境澳門後至今仍未離開的共有2132名湖北省人士（當中武漢市1390人），這些人士包括了個人遊、探親、學生、外地僱員和旅行團。根據1月26日中午12時通報數字，截至1月25日，澳門共有45間酒店場所接待合共676名來自湖北省／武漢市的旅客。

【14:25】保良局宣布，為配合政府對抗新型冠狀病毒疫情的工作，北潭涌度假營將於即日起暫停提供營舍服務，預留予衞生署用作檢疫中心。衞生署將於今日進駐營地準備，以接管作檢疫中心，給予沒有病徵的緊密接觸者作隔離觀察。營地將由衞生署及相關部門管理，交還時將全營清潔消毒，然後重新開放予公眾人士使用。

【14:05】《廣州日報》報道，汕頭全市人、車、船進出不設限，但會加強疫情監控。

【12:50】現時內地及香港、澳門、台灣確診數已突破2,000宗，達2,002宗。山東省宣布暫停省際長途巴士及交通。

【12:41】康泰旅行社表示，現時仍有12個旅行團身處中國內地，約400名團友。而因應武漢肺炎情況嚴重，加上內地不少景區相繼暫停開放，已成功安排他們於 未來3天提早返港。

【12:30】房委會宣布，粉嶺未入伙的暉明邨，將改裝為臨時居所，視乎需要給予沒有病徵的緊密接觸者作隔離觀察，亦會考慮給予有需要的醫護人員入住。早前已接受預配有關屋邨單位的公屋申請者將會受到影響，入伙日期未能確定。房委會對受影響的申請者作特別安排，並會盡快公布有關詳情。

▼武漢封城▼

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【11:45】國家衛健委發通知，要求各地來自武漢的人員應到社區衛生機構登記並居家醫學觀察14天。

【11:38】廣東省汕頭市宣布，周一（27日）午夜起封城，禁止車、船、人進入該市。市內公共交通亦會於今日下午2時起停運，並會在汕頭、潮陽火車站嚴格檢疫，以切斷病毒傳播。

【10:55】對於社會有聲音要求政府封關，預防從內地輸入武漢肺炎患者，食物及衞生局局長陳肇始表示，會考慮加強出入口管制，強調決定與內地感受無關，實行前需與內地協調。

【10:30】澳門表示新增3宗確診個案，累計增至5宗。其中一宗個案是一名58歲女性武漢居民，23日早上經香港乘船進入澳門，因頭昏不適下船後即坐的士到鏡湖醫院就診。檢查發現有低熱，隨即以消防救護車轉往仁伯爵綜合醫院（山頂醫院）急症室。

【10:00】衛健委公布，內地確診個案增至1,975宗，重症病例324宗；累計56人死亡，另香港確診5宗、澳門2宗、台灣5宗。昨日（25日）內地新增確診病例688宗，新增重症病例87宗，新增死亡病例15人，新增治愈出院病例11宗，新增疑似病例1309宗。

【09:30】配合本港現時採取的防疫措施，香港迪士尼樂園度假區考慮 賓客及演藝人員的健康及安全，樂園將於今日(1 月 26 日)起暫停開放。

【09:17】海洋公園宣布，鑑於政府已把嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）之應變級別提升至「緊急」級別，考慮到訪客及員工安全，將於今天（1月26日）起暫停開放，直至另行通告。園方呼籲受影響市民保留門票，作日後換票或退票之用；若經旅行社或售票平台購入受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。

【08:55】內地確診1975宗新型冠狀病毒感染，死亡宗數增至56宗。

【07:00】加拿大確診首宗新型冠狀病毒病例，該名人士近期才從武漢返回加拿大。加拿大政府表示，目前病患情況穩定，已經送醫治療。

【04:00】新加坡確診第4宗境外輸入新型冠狀病毒病例。患者為一名36歲的武漢居民，上星期三與家人抵達新加坡，目前在醫院隔離治療，情況穩定。他在入院前住在聖淘沙鄉村酒店，新加坡衛生部已開始追查他的密切接觸者。

【02:05】北京市衞健委公布，再新增3名醫生感染新型冠狀病毒。其中兩人曾赴武漢出差。另一名醫生則無到過武漢，但參加會議時與上述其中一名受感染座位相鄰。目前3名醫生均在定點醫院接受隔離治療，病情平穩，密切接觸者都已納入隔離醫學觀察，未報告異常情况。另外回應網傳一款抗愛滋病藥物在新型肺炎臨床治療中取得效果，北京衞健委回應指，是國家衞健委推薦的治療方式，有關藥物在北京有儲備。有關醫院正在根據國家診療方案，結合患者病情作救治。

【00:15】港鐵公布指，已要求全綫車站員工當值期間配戴口罩，每天上班前需量度體溫，亦已提醒職員如有不適應盡早通知上級以及求醫。另外，港鐵又指與出入境口岸連接的鐵路站包括香港西九龍站，亦已進行「深層次清洗」，西九龍站、羅湖站、落馬洲站、紅磡站及機場站，均加強以1比49漂白水清潔車站。

【00:00】由今日(26日)起，醫管局全面暫停公立醫院的探訪及探病，除非有臨床原因會作個別恩恤安排；任何人進入公院及診所範圍必須佩戴口罩。