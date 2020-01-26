【武漢肺炎．直播】海洋公園宣布今日起暫停開放　遊客批安排不周

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續蔓延，海洋公園宣布由今日（26日）起暫停開放，直至另行通知。而迪士尼亦同樣宣布，考慮賓客及演藝人員安全，由即日起暫停開放；度假區內的酒店則會維持運作。 《香港01》直播海洋公園現場情況。

海洋公園及迪士尼今日宣布，樂園由即日起暫停開放，直至另行通知。（資料圖片）

海洋公園今早表示，鑑於政府將武漢肺炎之應變級別提升至緊急級別，考慮到訪客及員工安全，宣布今日起暫停開放至另行通知。訪客倘持有受影響日期的標準門票、晚間入場門票／套票、學生門票或動物活動門票，可先保留門票以作日後換票或退票之用。而樂園的重新開放日期、換票及退票細則，將會稍後公布。

迪士尼樂園方面，亦同樣表示配合本港現時的防疫措施，宣布今日起暫停開放，但度假區內的酒店則維持運作。迪士尼又指，將與政府及衛生部門保持緊密聯繫，視乎情況公布重開日期。此段期間，已預訂門票或度假區酒店的賓客可獲安排退款，詳情亦可致電1830830查詢。

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李太今早約9時出門與7歲的孩子到海洋公園。她表示今日生日專程從青衣到海洋公園遊玩，約9時曾觀看關於公園網頁開放資訊，｢都仲係話10點照常開放｣，到達時方知已關閉。李小朋友直言：｢唔開心無得玩｣。

來自珠海的葉小姐今早亦與數名親友到樂園。她指出，早於一個月前購買門票，但擔心疫情，農曆新年前數天已曾詢問園方可否退錢，不過對方指需證明來自武漢，否則不可退回門票。她表示，受疫情影響，早已想退款，惟園方拒絕，今早才決定到樂園。

葉小姐表示，一直認為香港的安排較內的人性化，但直言：｢對佢哋﹙海洋公園﹚安排超排失望｣。她批評，至今未知如何退款，｢收錢又即刻收，退款又即時到位｣，認為內地安排更佳，當地可即時退錢。她又稱，如樂園決定關閉，應事先通知旅客，否則會影響行程，更反問記者今日可去何處。