【武漢肺炎】醫護工會提五抗疫訴求　周二死線最快2月3日工業行動

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐中國內地，本港目前共有5宗確診個案。醫管局員工陣線今日（26日）在Facebook發聲明，提出禁止任何旅客經由中國入境、呼籲全港市民戴口罩、提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護等五項訴求。 醫管局員工陣線指，如果醫管局未能回應相關「五大訴求」，該會將動議發動工業行動，提出於2月3日開始、一連五日共兩階段的罷工計劃。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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醫管局員工陣線批評，現時醫管局的措施未能有效保障員工工作安全，置員工於危險中。陣線提出五項訴求，包括：禁止任何旅客經由中國入境；呼籲全港市民戴口罩；提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務；嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全；提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護。

該會嚴正要求醫管局必須回應上述五項訴求，確保員工可於性命及健康不受威脅的情況下工作，否則將代表勞方，就資方未能保障員工工作環境安全而發起一系列工業行動。

陣線於聲明中提出，如果醫管局未能回應相關「五大訴求」，該會將動議提出於2月3日開始、一連五日共兩階段的罷工計劃。首階段為停止醫管局非緊急服務，在2月3日將採取惡劣天氣下之工作安排，平日於八號熱帶氣旋警告信號生效時無需上班的會員將會參與罷工，包括普通科門診職員及行政人員等；其他部門則按照部門內部就惡劣天氣所作出的當值安排（俗稱颱風更）上班，即假設2月3日已懸掛八號熱帶氣旋警告信號，如當日按照颱風更無需上班的會員則參與罷工。首階段為期一日，若醫管局於2月3日23時59分前依然未能就該會「五大訴求」提出切實解決方案，罷工計劃將立即進入第二階段。

醫管局員工陣線批評，現時醫管局的措施未能有效保障員工工作安全，置員工於危險中。（資料圖片）

第二階段為動員陣線所有會員罷工，即涵蓋所有職系同事，令醫管局只能提供有限度緊急服務。此階段為期4日，若醫管局於2月7日前23時59分前繼續漠視陣線的訴求，不排除再將行動升級。

陣線表示，已於最短時間向會員發出會議通知書，按會章所規定的一星期後，即2月1日下午舉行特別會員大會，屆時將與出席會員商議罷工計劃，並投票決定會否執行討論後的罷工計劃。

陣線強調，醫護人員無時無刻皆緊守崗位，罷工計劃絕非置病人於不顧，「相反，面對武漢肺炎在港爆發的威脅，我們必須確保醫院能保障員工及病人安全，絕不能默默等待無辜港人染病。」