【武漢肺炎・最新】報道指武漢官員染病不治　內地春節假延至初九

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，武漢肺炎疫情持續擴散，截至昨日（26日）農曆年初二之際，中國內地確診人數已逾2,000人，當中56人死亡。香港及澳門持續有新增確診個案，分別有八宗及六宗。 國務院凌晨公布，春節假期延長至2月2日年初九。

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【02:33】內地中央電視台報道，國務院決定春節假期延長至2月2日年初九，2月3日起正常上班。大專院校、中小學及幼稚園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

【01:46】衞生防護中心公布三宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案的詳情。第6宗個案患者、即在武漢濕街市工作的47歲患者，於1月23日乘車到咸寧市，轉乘高鐵由咸寧到深圳北（G1035列車二號車廂第11行），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G407列車三號車廂第17行），前往北角建華街寓所宇宙閣。

【武漢肺炎】本港昨新增77呈報個案 47歲確診男子居北角宇宙閣

▼武漢疫情嚴重▼

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【01:37】內地《財新》網引述多個消息報道，武漢市民族宗教事務委員會正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎，搶救無效，於昨日下午6時，在武漢市中心醫院（北區）去世，或是內地首位被媒體確認感染新型冠狀病毒去世的官員。

據此前官方發佈的任職公示，王獻良今年62歲，湖北監利人，曾任武漢市民政局副局長。2012年2月29日出任武漢市民宗委主任，到2017年4月之後，王獻良開始以武漢市民宗委正局級領導身份見諸媒體報道。

▼武漢封城▼

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【01:15】澳門公布，新增第6個輸入新型冠狀病毒病個案。患者為一名15歲武漢少年，他是第4宗確診個案的同行兒子，已被列為密切接觸者。患者暫沒有發熱或咳嗽，接受醫學觀察常規檢測發現新型冠狀病毒呈陽性。

目前少年情況一般，將入院隔離治療。患者同行的爸爸及弟弟測試呈陰性，將送高頂公共衛生臨床中心進行隔離醫學觀察。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼