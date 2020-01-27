【武漢肺炎・最新】康文署運動場圖書館等設施　周三起暫停開放

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，內地確診宗數已近3000宗，而香港及澳門分別確診8宗及7宗個案。 康文署凌晨宣布，由周三（29日）起，文康設施暫停開放，直至另行通告。

【01：00】康文署凌晨宣布，由周三（29日）起，以下設施暫停開放，直至另行通知：

暫停開放的陸上和水上運動設施包括所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。有關退票／款安排署方將稍後公布。

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼

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【00:24】港府發聲明，指網上有指行政長官林鄭月娥同意「利用香港的醫療系統協助國家分流處理疫情的要求」，發言人指內容完全沒有根據。

發言人又指，同時正研究進一步減少內地與香港兩地人員流動的措施，以減低感染者進入香港的機會。對於有人散布謠言，特區政府表示遺憾。現時疫情嚴峻，特區政府呼籲市民同心抗疫，密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。

【00:16】《澳門日報》報道，據澳門航空表示，由1月27日至2月1日取消逾百航班，主要涉及內地及台灣往返澳門的航線。相關航班包括澳門往返台北、高雄、北京、北京大興、上海虹橋、上海浦東、南京、杭州、廈門、貴陽、成都、南寧、太原、揭陽潮汕、鄭州、成都、天津、溫州、合肥、常州，合共101個航班。受影響的旅客可重新訂座或退票，免收改期和退票的手續費用。

【00:05】中大醫學院發聲明，鑒於新型冠狀病毒的嚴峻發展，為控制疫情，促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施。

【23:20】香港社會福利署宣布，在農曆年假期結束後至2月17日，所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心均停止提供服務，但各中心仍會繼續開放予有需要的服務使用者。

其他社署資助的服務，如綜合家庭服務中心、綜合青少年服務中心、長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士地區支援中心，以及綜合精神健康社區中心等，只維持有限度服務。

【23:05】澳門當局表示，新增第7例輸入性新型冠狀病毒感染病例，患者為67歲女性，武漢居民，是一名退休人士。

患者於1月22日從武漢乘坐高鐵到廣州，23日乘坐城軌由廣州到珠海，經關閘口岸入境澳門，26日晚開始自覺有發熱，27日早上由消防救護車送到仁伯爵綜合醫院特別急症室，下午其新型冠狀病毒檢測結果呈陽性。目前，患者情況一般。

【22:10】《人民日報》報道，西藏自治區黨委召開常委會會議，決議自即日起，全區啓動重大突發公共衞生事件Ⅱ级響應。截至目前，西藏自治區尚未發現新型冠状病毒感染肺炎病例。新華社則報道，西藏已暫停開放所有景區，直至另行通知。

【21:45】馬會宣布，星期三(29日)在跑馬地馬場舉行的夜間賽事，將沿用今日安排，即當晚除馬主、練馬師、騎師、董事及相關職員等賽事活動的必要人員外，只會容許已經提前預約使用馬場餐廳的顧客進場。其他馬場設施，包括啤酒園、公眾看台及投注大堂將會關閉。所有顧客在進入馬場前須接受體溫檢查，全港所有場外投注處服務於2020年1月28日會如常開放，但1月29日則暫停營業，以避免聚集大量顧客。

【21:35】國泰發內部電郵，確認早前一名確診患者，由香港乘機飛往洛杉磯。

【21:10】台灣中央流行疫情指揮中心宣布，新增第7項陸客來台限制。在新安排下，即使大陸地區人士在國外留學、或擁有港澳籍永久居留權等，都會暫緩受理觀光簽證，即使已獲發許可證，亦需推遲前往台灣。台灣觀光局指，新措施不包括持港澳特區護照人士。

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【20:36】柬埔寨確診首宗感染個案，而中國內地已錄得81人死亡。

【19:30】馬來西亞公布，正式發臨時禁制令不准湖北武漢旅客入境。

【18:30】國家主席、中共總書記習近平今日作出重要指示，要求各級黨組織和廣大黨員幹部，團結帶領廣大人民群眾堅決貫徹落實黨中央決策部署，緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控阻擊戰。習近平強調，各級黨委要科學研判形勢、精準把握疫情，統一領導、統一指揮、統一行動。

【17:40】鍾健禮又指，期望所有申報人士都「誠實」，因為其申報資料可能影響整個防疫措施。他又指，有評估農曆新年假期完結後，對公共醫療服務的影響，故日前已宣布部份服務可能暫停。

【17:35】鍾健禮指，非本地居民來港求診要根據現有的收費機制繳付醫療費，惟倘符合「呈報機制」，醫管局會豁免收費。

【17:30】被問到香港會否參考澳門採取「趕走」湖北旅客的措施，張竹君指不掌握在港的湖北旅客數字，只稱除了湖北訪港旅客，亦有可能存在其他去過高風險地方的人士，希望他們如果到過內地尤其湖北省，回港後都希望他們能持續14日戴口罩，有病徵立即看醫生。

【17:25】澳門表示，因應新型冠狀病毒疫情最新情況，今日全面調查所有在澳門的湖北省人士，治安警察局今日上午9時派出200名警力，合共巡查全澳86間酒店、公寓及賓館。截至下午2時，行動中合共協助144人離境，其中有77名男性（包括5名男童）、67名女性（包括6名女童) 。另外，有4名人士，2名男性，（包括1男童）、2名女性（包括1女童）願意配合安排，前往指定地點集中管理，入住黑沙青年旅舍。大部份湖北省旅客已於較早前自行離開本澳。

【17:15】鍾健禮稱，現時防護衣消耗增加，會盡力提供防護衣給前線醫護，以及訂購足夠裝備抗疫。

▼武漢疫情嚴重▼

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【17:10】張竹君稱現時已預備3個渡假村作隔離營，至於封關問題交由政府高層回應和公布。

【17:05】鍾健禮再就工會要求醫管局在死線前回應訴求，向傳媒解釋指現時疫情嚴峻，擔心罷工對醫護影響可以很大。他表示有留意工會的訴求，若訴求合理會向有關當局合理，各部門有各自考慮會盡力反應，醫管局正積極回應。即使是Facebook、連登也會盡快回應，另醫管局員工可透過防疫快訊反映意見，已責成科技部盡快設平台提出防疫要求和困難，加強透明度，亦正積極準備員工熱線。

【16:58】鍾健禮稱第二名確診者由穩定轉為嚴重，病情反覆。他呼籲各部門做好防疫措施，認為外科口罩防飛沬已經足夠，強調越高級別的防疫裝備，越需要更多訓練，相信基本外科口罩已足夠應付。

【16:54】衛生防護中心傳染處主任張竹君回應有駐守隔離營的民安隊隊員，曾與確診者接觸，她表示涉及第8宗患者。她又稱，對於經港赴澳門的確診者，患者忘記許多事情，僅稱曾經港外線碼頭往澳門。鍾健禮回應醫護口罩供應時，他稱現時有3個月供應量，主要給醫護使用，但承認近日N95消耗量增加。

【16:50】鍾健禮回應多宗病人隱瞞曾回內地等歷史，他呼籲病人坦誠向醫護交代，又指資訊不透明是最危險的事。

【16:35】醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，一宗個案情況由穩定轉為嚴重。對於醫護N95口罩供應問題，承認有部份醫院安排醫護量度口罩大細至延至3月。對於醫護抽「生死籤」的安排，他已提醒各部門主管必需加強透明度和與員工加強溝通。此外，會研究為醫護提供酒店津貼。

【16:15】澳門當局表示，去年12月1日至今年1月26日，共有1,113名湖北旅客進入澳門。今早派警員手持湖北旅客名單，前往酒店要求湖北旅客接受強制隔離或離開澳門返回內地。

【14:28】台灣新增1宗確診，累計5宗確診個案。患者曾與首名患者同機返台。

【14:05】澳門派員找境內湖北人士強制隔離，安排他們前往隔離場地黑沙海灘培訓中心，而黑沙海灘公園及黑沙海灘露營場地為隔離場的緩衝區。

【14:00】澳門宣布今日（27日）起，限制所有在入境澳門前14日內曾經到過湖北省的人士進入賭場。博彩監察協調局有權查驗客人身份，違法者最高可判囚2年，或科處最高240日罰金。

【11:20】中新網報道，武漢市文化和旅遊局表示，目前尚有4,096武漢遊客仍在境外，未來數天陸續回國。

【11:15】國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強赴武漢，考察指導疫情防控工作，看望慰問患者和奮戰在一線的醫護人員。

【11:10】因應香港賽馬會的要求，以配合沙田馬場的運作安排，今天東鐵綫馬場站關閉列車不停該站。

【08:50】衛生及食物局長陳肇始表示，政府多個部門昨日（26日）開會後，決定限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港，直至另行通知。對於如何辨識入境人士來自湖北省或過去14天曾到訪當地，她表示，現時非香港居民入境需經入境櫃檯，故當地居民會有簽注以作識別；而過去14日曾到過湖北省的人士，則須大家如實申報情況。陳肇始又指，政府今日將再召開會議商討進一步出入口管制措施，市民有需要可配戴口罩。

【07:15】湖北衛生健康委員會公布，26日凌晨0時至午夜24時，湖北省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例371例，新增死亡病例24例，新增出院病例2例，為武漢個案。其中潛江市首次報告確診病例，武漢市新增80例、荊門市52例、孝感市45例、襄陽市34例、黃岡市32例。死亡個案中，武漢市佔18例。

湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例1,423例，重症病例221例，危重症病例69例，死亡病例76例，出院病例44例。確診病例中，武漢市佔698例、黃岡市154例、孝感市100例。

央視報道，江西新增12宗確診，累計48宗；山西新增4宗確診，累計13宗；遼寧新增一宗確診，累計22宗。

▼武漢封城▼

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▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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【06:00】央視報道，美國確診第4及第5宗個案。其中一宗在亞利桑那州，是亞利桑那州立大學成員，病人近期剛從武漢返美，目前已被隔離；另一宗患者則在加州洛杉磯縣，病人此前曾赴武漢，返美后發現身體不適，即向當地醫療機構求助，經美國疾病控制與預防中心確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

【02:33】內地中央電視台報道，國務院決定春節假期延長至2月2日年初九，2月3日起正常上班。大專院校、中小學及幼稚園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

【02:30】世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）正前往北京，了解內地「武漢肺炎」疫情最新情況，以及應對對策。 譚德塞啟程前在Twitter表示，今趟會與中國政府及專家開會。譚塞德稱會與受影響的國家保持緊密聯繫，提供最新訊息及指引；並與中國並肩，增加應對抗疫的防範。

【01:46】衞生防護中心公布三宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案的詳情。第6宗個案患者、即在武漢濕街市工作的47歲患者，於1月23日乘車到咸寧市，轉乘高鐵由咸寧到深圳北（G1035列車二號車廂第11行），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G407列車三號車廂第17行），前往北角建華街寓所宇宙閣。

【武漢肺炎】本港昨新增77呈報個案 47歲確診男子居北角宇宙閣

【01:37】內地《財新》網引述多個消息報道，武漢市民族宗教事務委員會正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎，搶救無效，於昨日下午6時，在武漢市中心醫院（北區）去世，或是內地首位被媒體確認感染新型冠狀病毒去世的官員。

據此前官方發佈的任職公示，王獻良今年62歲，湖北監利人，曾任武漢市民政局副局長。2012年2月29日出任武漢市民宗委主任，到2017年4月之後，王獻良開始以武漢市民宗委正局級領導身份見諸媒體報道。

【01:15】澳門公布，新增第6個輸入新型冠狀病毒病個案。患者為一名15歲武漢少年，他是第4宗確診個案的同行兒子，已被列為密切接觸者。患者暫沒有發熱或咳嗽，接受醫學觀察常規檢測發現新型冠狀病毒呈陽性。

目前少年情況一般，將入院隔離治療。患者同行的爸爸及弟弟測試呈陰性，將送高頂公共衛生臨床中心進行隔離醫學觀察。