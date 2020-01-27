【武漢肺炎・最新】陳肇始：港府今日再開會商討出入境管制措施

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，武漢肺炎疫情持續擴散，截至昨日（26日）農曆年初二之際，中國內地確診人數已逾2,000人，當中56人死亡。香港及澳門持續有新增確診個案，分別有八宗及六宗。 國務院凌晨公布，春節假期延長至2月2日年初九。

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【08:50】衛生及食物局長陳肇始表示，政府多個部門昨日（26日）開會後，決定限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港，直至另行通知。對於如何辨識入境人士來自湖北省或過去14天曾到訪當地，她表示，現時非香港居民入境需經入境櫃檯，故當地居民會有簽注以作識別；而過去14日曾到過湖北省的人士，則須大家如實申報情況。陳肇始又指，政府今日將再召開會議商討進一步出入口管制措施，市民有需要可配戴口罩。

▼武漢疫情嚴重▼

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【07:15】湖北衛生健康委員會公布，26日凌晨0時至午夜24時，湖北省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例371例，新增死亡病例24例，新增出院病例2例，為武漢個案。其中潛江市首次報告確診病例，武漢市新增80例、荊門市52例、孝感市45例、襄陽市34例、黃岡市32例。死亡個案中，武漢市佔18例。

湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例1,423例，重症病例221例，危重症病例69例，死亡病例76例，出院病例44例。確診病例中，武漢市佔698例、黃岡市154例、孝感市100例。

央視報道，江西新增12宗確診，累計48宗；山西新增4宗確診，累計13宗；遼寧新增一宗確診，累計22宗。

▼武漢封城▼

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▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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【06:00】央視報道，美國確診第4及第5宗個案。其中一宗在亞利桑那州，是亞利桑那州立大學成員，病人近期剛從武漢返美，目前已被隔離；另一宗患者則在加州洛杉磯縣，病人此前曾赴武漢，返美后發現身體不適，即向當地醫療機構求助，經美國疾病控制與預防中心確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

【02:33】內地中央電視台報道，國務院決定春節假期延長至2月2日年初九，2月3日起正常上班。大專院校、中小學及幼稚園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

【02:30】世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）正前往北京，了解內地「武漢肺炎」疫情最新情況，以及應對對策。 譚德塞啟程前在Twitter表示，今趟會與中國政府及專家開會。譚塞德稱會與受影響的國家保持緊密聯繫，提供最新訊息及指引；並與中國並肩，增加應對抗疫的防範。

【01:46】衞生防護中心公布三宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案的詳情。第6宗個案患者、即在武漢濕街市工作的47歲患者，於1月23日乘車到咸寧市，轉乘高鐵由咸寧到深圳北（G1035列車二號車廂第11行），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G407列車三號車廂第17行），前往北角建華街寓所宇宙閣。

【武漢肺炎】本港昨新增77呈報個案 47歲確診男子居北角宇宙閣

【01:37】內地《財新》網引述多個消息報道，武漢市民族宗教事務委員會正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎，搶救無效，於昨日下午6時，在武漢市中心醫院（北區）去世，或是內地首位被媒體確認感染新型冠狀病毒去世的官員。

據此前官方發佈的任職公示，王獻良今年62歲，湖北監利人，曾任武漢市民政局副局長。2012年2月29日出任武漢市民宗委主任，到2017年4月之後，王獻良開始以武漢市民宗委正局級領導身份見諸媒體報道。

【01:15】澳門公布，新增第6個輸入新型冠狀病毒病個案。患者為一名15歲武漢少年，他是第4宗確診個案的同行兒子，已被列為密切接觸者。患者暫沒有發熱或咳嗽，接受醫學觀察常規檢測發現新型冠狀病毒呈陽性。

目前少年情況一般，將入院隔離治療。患者同行的爸爸及弟弟測試呈陰性，將送高頂公共衛生臨床中心進行隔離醫學觀察。