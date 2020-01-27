【武漢肺炎】公院醫生看罷工　潘佩璆：不解　馬仲儀：責在政府

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港確診個案增至8宗。新成立的醫管局員工陣線日前發明聲明，要求政府「封關」，禁止旅客經由中國入境等，否則將於2月發起罷工行動，將「封關」與罷工掛鈎。 本身是精神科專科醫生的工聯會立法會前議員潘佩璆說，醫護人員的基本職責是維持市民健康，又認為醫護應堅持崗位，坦言不明白醫護罷工的原因。 香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀則認為，即使醫護罷工仍可提供最緊急服務，批評政府對付疫情「走在最後」及不作為，才逼使他們走到這一步。

▼武漢疫情嚴重▼

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工會威脅不封關 先「颱風更」後罷工4日

政府多次強調，「封關」不切實際。起初只實施由武漢來港的航班乘客填寫「健康申報表」，但後來香港出現確診個案，經數次調整後，最近才擴大內地入境人士健康申報至所有口岸。特首林鄭月娥領導的督導委員會暨指揮中心，昨晚公布由今日（27日）凌晨起，除香港居民外，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士，將不獲准入境香港，直至另行通知為止。

香港八個確診個案都與武漢有關。醫管局員工陣線日前指出，若政府在周二（28日）仍未回應「封關」等五大訴求，將舉行會員大會，如獲4,000會員贊成，將發起一連五日、共兩階段的工業行動。先是在2月3日採取惡劣天氣下工作安排，即「颱風更」；若政府在2月3日午夜未答允，會動員所有會員由2月4日起罷工四日，令醫管局只能提供有限度緊急服務。

食衞局局長陳肇始早前重申，封關不可行，主要考慮到操作問題，而非顧及內地感受。

醫管局員工陣線5大訴求 一· 禁止任何旅客經由中國入境 二· 呼籲全港市民戴口罩 三· 提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務 四· 嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全 五· 提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護

稱有6000加入 護士申請人達醫管局護士逾一成

醫管局員工陣線去年12月成立，是反修例行動後成立的近工會之一。該會今日凌晨在Facebook發帖，呼籲有意罷工的同事戴上白絲帶為記。

以去年3月底為計，醫管局總人員為79,000人，當中護士有約27,200人。該工會今日凌晨稱，愈來愈多醫療業人員加入，現時會員申請人數已超過6,000人，逼近醫管局員工人數一成，並指升勢未停；申請者中，護士人數已超過3,000人，超越醫管局護士人數的一成。

食衞局局長陳肇始重申，封關不可行，因考慮到操作問題，而非顧及內地感受。 （資料圖片／余俊亮攝）

潘佩璆：醫療人員一直有承擔及責任心

精神科專科醫生潘佩璆說，不同團體有自己的想法，坦言不明白醫護罷工的原因，又指醫護人員的基本職責是維持市民健康，「特別在艱難的時期，這是我的理解。」

他又指，在香港未見過有醫護罷工，反映香港醫療人員的承擔及責任心。他說，即使過去有薪酬、工作條件等的爭議，但最後都能透過溝通解決，認為醫護應堅持崗位。對於社會或工會多次有聲音要求「封關」，「溝通唔係對方一定要聽你意見，有時需要時間，例如今日唔得，就隔一段時間再傾。」

工聯會立法會前議員潘佩璆稱，本港醫療人員一直有承擔及責任心。（潘佩璆Facebook圖片）

馬仲儀：罷工仍能維持緊急服務

香港公共醫療醫生協會會長則馬仲儀認為，從他們的計劃來看，即使他們罷工，仍會提供最緊急服務，而外國的醫護都有罷工的先例，前題都是能維持緊急服務。

馬認為工會訴求合理，亦是市民大眾聲音，指醫護人員「攞命抗疫」，但政府卻「不作為」，對付疫情「走在最後」。她又指，醫護罷工需要承擔具大風險，例如會被譴責或解僱等，但他們卻要逼於無奈走到這一步，「其實應該要睇下背後原因，就係政府不作為。」