【武漢肺炎】梁卓偉推算武漢確診個案逾2.5萬宗　港封關僅第一步

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今日（27日）交代最新病毒情況。港大醫學院院長梁卓偉指，分析研究疫情傳播數據後，病毒的基本繁殖率為2.13，代表疫情每6.2日就會倍增。他表示，根據年初一的數據，估算武漢約有25,630宗確診個案，當中不包括沒有表面病徵的「隱形病人」。他續指，如包括潛伏期間的病人，將有43,590名病人。 對於政府是否過遲採取圍堵政策，梁卓偉表示「無人講到」。他續指，理論上由輸出病患者的地方主動作圍堵封城，效果會更加理想。他亦形容港府禁湖北人入境是「第一步」，現時的問題並非是否要「做多啲」，而是「點做到滴水不漏」。

▼武漢疫情嚴重▼

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記者會正式開始前，梁卓偉首先為日前於政府記者會的失言致歉，表明將來會慎言思行。

梁卓偉指，分析研究疫情傳播數據後，病毒的基本繁殖率為2.13，並料疫情每6.2日就會倍增。他表示，根據年初一的數據，估算武漢約有25,630宗確診個案，當中不包括沒有表面病徵的「隱形病人」。他續指，如包括潛伏期間的病人，將有43,590名病人。

港大醫學院院長梁卓偉（左）與醫學院教授胡子祺。（龔嘉盛攝）

對於確診感染個案前，患者的緊密接觸者毋須隔離，可能會離開香港，梁卓偉認為最「滴水不漏」的措施，是任何有徵狀的人士，即使未確診都將其緊密接觸者隔離。不過他表示當中仍有空窗期，需時聯絡及隔離相關人士，而且要考慮是否切實可行，更可能出現反效果。對於政府昨晚宣布封關，他再表示「可以做多啲」，之後仍需要更多措施。

對於政府是否過遲採取圍堵政策，梁卓偉表示，「無人講到」。他續指，理論上由輸出病患者的地方主動作圍堵封城，效果會更加理想。他形容內地的封城措施正確，而且將所有野味市場關閉，可避免疫情再加劇。

入境申報故意隱難察覺

梁卓偉又表示，如果病人入境申報時故意隱瞞，確實難以察覺，而且亦可能難以追蹤旅客過去14天的去向，形容不是「滴水不漏」的措施。他又形容，封關是正確，但並不足夠，應擴大範圍，不過如百分百推行，糧食等方面可能出現問題。他又建議，市民應避免出埠。

他又說，研究及推算廣洲、深圳等城市的感染情況時序後，假如香港沒有採取大型共公衛生措施，香港的情況估計與兩地差不多。

他又表示，一直呼籲市民，任何外出都應戴口罩，保護自己及他人。

▼武漢封城▼