【武漢肺炎．直播】梁卓偉指限湖北旅客入境僅第一步：要滴水不漏

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今日（27日）下午3時舉行記者會，交代最新病毒情況。港大醫學院院長梁卓偉以及公共衛生學院教授胡子祺將會出席。 梁卓偉指，分析研究疫情傳播數據後，病毒的基本繁殖率為2.13，代表疫情每6.2日就會倍增。他表示，根據年初一的數據，估算武漢約有25,630宗確診個案，當中不包括沒有表面病徵的「隱形病人」。他續指，如包括潛伏期間的病人，將有43,590名病人。 《香港01》將直播全程。

▼武漢疫情嚴重▼

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記者會正式開始前，梁卓偉首先為日前於政府記者會的失言致歉，表明將來會慎言思行。

梁卓偉指，分析研究疫情傳播數據後，病毒的基本繁殖率為2.13，代表疫情每6.2日就會倍增。他表示，根據年初一的數據，估算武漢約有25,630宗確診個案，當中不包括沒有表面病徵的「隱形病人」。他續指，如包括潛伏期間的病人，將有43,590名病人。

梁卓偉：料疫情至4、5月「見頂」

截至年初一數據，他估計中國各地城市都經已接收到來自武漢的感染個案。他續指，根據研究，不能說武漢封城策略無效，但效果是否很大，就未太樂觀。他又指，根據數據，武漢以外最大的疫情會出現於重慶，相信因兩地交通最頻繁。

他表示，預料疫情於4至5月時「見頂」，相信到6、7月時，疫情會漸退，不過在未來數周，武漢仍會有上升個案，並未「見頂」。

▼武漢封城▼

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梁卓偉表示，根據現時可見數字，武漢之外，暫未見有「本土傳播」，絕大部分個案仍是從武漢輸出至其他地區，不過大城市將來可能會有本土的持續傳播個案。他表示，大城市包括北京、上海、廣州、深圳等，佔全國53%的國際航班，亞洲外的航班更佔七成，如大城市出現本土傳播，可能會將病例輸出到其他國家。

不過他亦指，現時的推算，除了有包括武漢圍堵封城的措施，並無考慮其他公共政策措施，形容數字較「悲觀」，因為各地都有公共衛生干預措施。他期望情況會較樂觀，不過現時無法估算，故需要防患於未然。

料成為環球疫情

總括而言，他表示有可能出現環球疫情，相信大城市會有人傳人的情況，各地的交通網絡，可能令全球各地都有病例，如確診個案增多，更會導致當地有本土傳播。

他又稱，上述的情況未必發生，但「可能性唔低」，故需要「專制」的干預措施，將風險減到最低，當中包括停課、取消大型活動、改在家中或互聯網上課及上班。梁卓偉說，現時應對武漢肺炎仍是採取「圍堵」措施，但可以預見圍堵策略不會長遠成功，總會有失效的一天，要預備啓動後備應對方案。

對於為何估算數字與實際數字相差甚遠，他表示疫情初期並沒有測試劑，全球亦都未必有足夠的試劑，而且急症室太多人，無法為病情較輕的病人做測試。至於是否有虛報，他表示不猜測。

港府今日正式禁止湖北人入境，他形容做法是「第一步」，之後一定要防患於未然，現時的問題並非是否要「做多啲」，而是「點做到滴水不漏」。他又稱，部分人士可能怕麻煩虛報，坦言自己亦難於想出十全十美的方法，希望病人「be honest to doctor」。至於是否擴大封關，他認為問題是「如何切實咁做」。

對於確診感染個案前，患者的緊密接觸者毋須隔離，可能會離開香港，梁卓偉認為最「滴水不漏」的措施，是任何有徵狀的人士，即使未確診都將其緊密接觸者隔離。不過他表示當中仍有空窗期，需時聯絡及隔離相關人士，而且要考慮是否切實可行，更可能出現反效果。對於政府昨晚宣布封關，他再表示「可以做多啲」，之後仍需要更多措施。

入境申報故意隱難察覺

梁卓偉又表示，如果病人入境申報時故意隱瞞，確實難以察覺，而且亦可能難以追蹤旅客過去14天的去向，形容不是「滴水不漏」的措施。他又形容，封關是正確，但並不足夠，應擴大範圍，不過如百分百推行，糧食等方面可能出現問題。他又建議，市民應避免出埠。

他又說，研究及推算廣洲、深圳等城市之後的感染數字後，假如香港沒有採取大型共公衛生措施，香港的情況估計與兩地差不多。

他又表示，一直呼籲市民，任何外出都應戴口罩，保護自己及他人。