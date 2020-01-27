【武漢肺炎】非本港居民入境不可走e-道　廣州客：不麻煩、有必要

由今日（27日）凌晨起，所有湖北居民以及任何過去14日到過湖北省人士，將禁入境香港，直至另行通知為止。同時所有非香港居民均須使用一般入境櫃台辦理入境手續，各口岸自助通道（即e-道），只供香港居民使用。 有來自廣州探望兒子的女士坐高鐵抵達西九站，她「全副武裝」除了戴兩個罩外亦有配戴泳鏡。她表示今日經櫃檯入境填寫了兩份表格，形容安排暢順並不覺得麻煩，「十分有必要。」

▼武漢疫情嚴重▼

現時各口岸的自助通道（即e-道），僅開放予香港居民使用。（袁澍攝）

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中午12時左右，西九龍高鐵站入境大堂人流不多，大多是返港的本港居民，幾乎全都配戴口罩。

有從廣州來港的女士今日「全副武裝」，除了打兩個口罩外，更戴上了蛙鏡。她表示，今次來港是探望在港工作的兒子，形容廣州氣氛緊張，自己也十分小心。她表示，下車時填寫了一份健康申報表，入境時又填寫一份，還有工作人員為所有乘客測體溫。她又稱，入境處櫃檯人員仔細詢問她是否曾去過武漢等地，認為過程並不繁瑣安排很好，「十分有必要。」

常年粵港兩地通勤的本港居民Mr Jivcov 表示，擔心有人會在填寫健康申報表時說謊。（袁澍攝）

常年往返香港廣州的本港居民Mr Jivcov結束春節假期返港。他表示自己每周來往兩地「通勤」，仍是擔心兩地防疫不足。他表示今日有填寫健康申報表，但是不覺得措施有用，「填寫者可能會說謊。」本港居民鄧小姐與家人一起由廣州返港，她表示因為疫情擴散，所以家人決定今日提早回來，落車後一家人都有測量體溫，並填寫健康申報表。