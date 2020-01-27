【武漢肺炎】兩民安隊員接觸確診患者須隔離　之前曾接觸其他人

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港現時已有8宗確診個案，與確診個案相關的28位密切接觸者正在麥理浩夫人度假村隔離。 《香港01》接獲消息指，兩名在隔離營當值的民安隊隊員，因接觸過確診患者，現時也須隔離，不過兩人在被告知隔離前，曾經接觸過其他人。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，接觸被隔離人士時，相關人員會穿著保護衣，故不屬於高危的密切接觸者，但現時仍有待確認民安隊隊員的保護衣物是否充足。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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一被隔離民安隊成員 今早曾到車公廟

《香港01》接到消息指，兩名在隔離營當值的民安隊隊員，曾協助搬運一名被隔離人士，期間有身體接觸，而該名人士其後成為確診個案，上述兩名民安隊隊員現時也需被隔離。不過兩人在被告知需隔離前，曾經接觸過其他人，一人曾上班，另一人今早就曾到車公廟。

張竹君表示，如果事件與隔離營有關，相信民安隊隊員接觸的是第8宗的確診個案，不過接觸被隔離人士時，職員會穿著保護衣，故不屬於高危的密切接觸者，但現時仍有待確認民安隊隊員的保護衣物是否充足。