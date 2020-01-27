【武漢肺炎】兩民安隊員接觸確診患者須隔離　之前曾接觸其他人

撰文：鄭翠碧
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由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港現時已有8宗確診個案，與確診個案相關的28位密切接觸者正在麥理浩夫人度假村隔離。
《香港01》接獲消息指，兩名在隔離營當值的民安隊隊員，因接觸過確診患者，現時也須隔離，不過兩人在被告知隔離前，曾經接觸過其他人。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，接觸被隔離人士時，相關人員會穿著保護衣，故不屬於高危的密切接觸者，但現時仍有待確認民安隊隊員的保護衣物是否充足。
▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼
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一被隔離民安隊成員 今早曾到車公廟
《香港01》接到消息指，兩名在隔離營當值的民安隊隊員，曾協助搬運一名被隔離人士，期間有身體接觸，而該名人士其後成為確診個案，上述兩名民安隊隊員現時也需被隔離。不過兩人在被告知需隔離前，曾經接觸過其他人，一人曾上班，另一人今早就曾到車公廟。
張竹君表示，如果事件與隔離營有關，相信民安隊隊員接觸的是第8宗的確診個案，不過接觸被隔離人士時，職員會穿著保護衣，故不屬於高危的密切接觸者，但現時仍有待確認民安隊隊員的保護衣物是否充足。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生今天出席記者會。 （余俊亮攝）