【武漢肺炎・最新】康文署運動場泳池圖書館等　周三起暫停開放

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，內地確診宗數已近3000宗，而香港及澳門分別確診8宗及7宗個案。 康文署凌晨宣布，由周三（29日）起，文康設施暫停開放，直至另行通告。

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【01:00】康文署凌晨宣布，由周三（29日）起，以下設施暫停開放，直至另行通知：

暫停開放的陸上和水上運動設施包括所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。有關退票／款安排署方將稍後公布。

▼武漢疫情嚴重▼

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▼武漢封城▼

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【00:24】港府發聲明，指網上有指行政長官林鄭月娥同意「利用香港的醫療系統協助國家分流處理疫情的要求」，發言人指內容完全沒有根據。

發言人又指，同時正研究進一步減少內地與香港兩地人員流動的措施，以減低感染者進入香港的機會。對於有人散布謠言，特區政府表示遺憾。現時疫情嚴峻，特區政府呼籲市民同心抗疫，密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。

【00:16】《澳門日報》報道，據澳門航空表示，由1月27日至2月1日取消逾百航班，主要涉及內地及台灣往返澳門的航線。相關航班包括澳門往返台北、高雄、北京、北京大興、上海虹橋、上海浦東、南京、杭州、廈門、貴陽、成都、南寧、太原、揭陽潮汕、鄭州、成都、天津、溫州、合肥、常州，合共101個航班。受影響的旅客可重新訂座或退票，免收改期和退票的手續費用。

【00:05】中大醫學院發聲明，鑒於新型冠狀病毒的嚴峻發展，為控制疫情，促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險，包括建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區、加強強制檢疫 (quarantine) 及醫學監察 (medical surveillance) 等措施。