【武漢肺炎】48工會聯署促封關　新醫管局工會接1.2萬宗入會申請

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，香港確診個案增至8宗。48個工會今日（28日）發聯合聲明，促請醫管局回應醫管局員工陣線的五項訴求，包括要求政府禁止任何旅客經由中國入境。 醫管局員工陣線主席余慧明表示，截至昨晚仍未收到醫管局的回應，該會將如期在2月1日召開會員大會，議決是否發起為期5天的工業行動。她又表示，截至今日下午，已接獲約1.2萬宗入會申請，佔醫管局員工總人數逾一成。

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48個工會今日（28日）發聯合聲明，促請醫管局回應醫管局員工陣線的五項訴求。（盧翊銘攝）

工會稱下周一舉行會員大會表決罷工與否

醫管局員工陣線本周日（26日）曾在Facebook表示，如果醫管局未能回應相關「五大訴求」，該會將動議發動工業行動，提出於2月3日開始、一連五日共兩階段的罷工計劃。陣線提出的五項訴求包括：禁止任何旅客經由中國入境；呼籲全港市民戴口罩；提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務；嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全；提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護。

余慧明今日表示，由於醫管局仍未回應訴求，陣線將於2月1日舉行會員大會，目前構思的工業行動分兩階段、合共5天。首階段為停止非緊急服務，若在下周一（3日）晚上23時59分前仍未得到醫管局回應，便會發起第二階段、共4天的行動，即發起所有會員罷工，預料屆時醫管局只能提供有限度服務，第二階段行動會維持4天。余慧明說：「如果醫管局有回應，工業行動就會告吹。」

醫管局員工陣線主席余慧明表示，該會將如期在2月1日召開會員大會，議決是否發起為期5天的工業行動。（盧翊銘攝）

醫護人員佔入會職系近半

余慧明警告，若醫管局仍不回應訴求，不排除行動升級。她表示，截至今日下午已收到約1.2萬宗入會申請，佔目前醫管局員工人數逾一成，而申請者當中近半為護士，醫生、支援職系員工的申請亦較上周有所增加。

與會的新公務員工會主席顏武周表示，理解醫護人員面對的困境，包括入境處、海關在內的公務員，同樣要協助處理與疫情相關的工作，他說：「如果醫護人員倒下，下一波受影響就係其他香港人。」

顏武周指，新公務員工會將盡快召開會員大會，討論是否採取進一步行動聲援醫護人員，罷工亦會成為其中一項討論內容。（盧翊銘攝）

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顏武周指，新公務員工會將盡快召開會員大會，討論是否採取進一步行動聲援醫護人員，罷工亦會成為其中一項討論內容。

政府今早宣布，政府部門將於明日（29日）起實施特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，政府僱員在農曆新年假期後毋須返回寫字樓辦公，而是留在家中工作。顏武周回應指，相關消息來得十分突然，目前仍待不同部門發放更清晰安排，例如如何區分緊急、非緊急服務公務員。