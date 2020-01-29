【武漢肺炎】實測不明散裝口罩　薄如紙每個索價五元　噴水即滲入

武漢肺炎疫情持續擴散，本港口罩供不應求，各區藥房有售賣不明來歷散裝口罩，每個平均售價3至5元不等。 《香港01》記者從藥房選購八款外科口罩，店員聲稱產地分別來自中國、菲律賓、日本、香港等，部分更是產地不明。記者其後測試口罩透光程度、表層防水力，以及剪開口罩了解其內層結構，發現品質參差不齊。有口罩質地薄如紙，在燈光下幾乎完全透光，雖然有三層結構但防水極差。 有醫生擔心，若非獨立包裝的口罩曾經人手處理，而所在地出現疫情社區爆發，有關口罩或有機會被污染。他建議，若市民在社區使用口罩，若沒有更好的口罩選擇，「有得戴總好過無得戴」。

▼《香港01》測試不明散裝口罩▼

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為減低病菌傳播，醫生建議市民選用醫用外科口罩，口罩一般由三層組成，表層防水、中層過濾和內層吸濕。《香港01》記者測試八款口罩，當中六款是藥房用膠袋包裝，平均每個口罩售價五至九元，且沒有從包裝列明來源地，部分店員亦未能明確說明口罩來源，僅稱「唔係大陸就菲律賓啦」。此外，有口罩包裝粗糙，數個非獨立包裝的口罩裝入透明膠袋，再用一張膠紙封口，包裝十分簡陋。其餘兩款則為較知名口罩，當中一款早前更被消委會評為九分（十分為滿分）。

五元口罩薄如紙

記者嘗試測試口罩的透光程度、表層防水能力，以及解構其內部解構。在透光程度方面，測試的七款口罩未算透光，只有一款售價五元的口罩憑肉眼看也感覺薄如紙，也不挺身，在燈光下看幾乎完全透光，清晰可見口罩後的物件，可見其厚度及質地表現強差人意。

▼《香港01》不明散裝口罩內部結構▼

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劣質口罩噴水後滲入內層

至於口罩表層防水能力，記者利用普通噴霧瓶模擬打噴嚏效果，以50厘米距離測試口罩表層防水能力，發現普遍口罩的防水力良好，水珠停留在口罩表層，未有滲入跡象。不過有一款售價五元口罩有滲水跡象，從內層亦發現有少量水珠，表現較其他口罩遜色。記者其後剪開該款口罩，發現原來亦具備三層物料，但每層均薄如紙。但有趣的是，店員聲稱屬同款但不同色的黃色口罩，剪開發現具有四層解構，同樣是五元，測試表現卻較好。

此外，鐵絲能讓口罩緊貼鼻樑，病菌無法從隙縫間進入身體。相比消委會報告中達九分的口罩，發現五元口罩的鐵絲幼小近一倍。綜合各項比較，該款口罩的表現強差人意，在表層防水能力、鐵絲粗幼度均不理想，為八款口罩中質素最差。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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醫生：測試口罩可先看表層是否防水

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，不能透過口罩的厚薄判斷效能，但可先看質地是否粗糙，再看口罩表層是否防水，例如向口罩灑水，看水珠會否會滲入，以測試能否阻隔飛沫，「如果一層都守唔住，其他都相信唔得」。

對於部分藥房出售的口罩包裝參差，容易令細菌有機可乘。梁子超認為口罩非完全消毒產品，擔心若非獨立包裝的口罩曾經人手處理，而所在地出現疫情社區爆發，有關口罩或有機會被污染。他建議，若市民在社區使用口罩，若沒有更好的口罩選擇，「有得戴總好過無得戴」；若市民要出入診所或在高危地出沒，必須使用已驗證、較穩妥品牌，最理想使用獨立包裝的口罩，而從事醫護工作人士必定不能使用次級口罩。至於外科口罩的金屬條粗幼，他認為分別不大，最重要能沿鼻樑兩側按緊，令口罩緊貼面部，「唔好講講下嘢口罩就卸落嚟」。

面對社區口罩短缺，連私家診所的口罩也缺貨。梁子超認為，私家診所有助分流公營醫院的非緊急或非高危病人，但當基本醫療物資不足，無法做到全民抗疫，亦有不少診所員工擔心受感染而不願開工，在這防控漏洞下擔心若在診所爆發疫情，將令社區淪陷，希望政府分流部分存備口罩供私家診所使用。