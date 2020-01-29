【武漢肺炎．最新】港增兩宗初步確診　湛江確診者曾住將軍澳廣場

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，內地截至下午累計逾6000宗，132人死亡。 港府昨日宣布逾十項措施，加強本港防疫，當局今晚（29日）午夜起，關閉高鐵西九龍站，紅磡站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭口岸將會暫停服務；沙頭角及文錦渡的客運服務亦會暫停，但貨運服務會維持。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

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【17:00】社會上連日來有聲音要求政府封關，甚至有醫護人員揚言罷工，東區醫院深切治療部今日（29日）有15名護士集體請病假。莊慧敏表示，關注到有醫護請病假，亦有了解請假原因，確保並非受感染。莊慧敏續指醫管局會有與工會開會，了解訴求，正跟進情況，期望能維持臨床及醫護服務，續言醫管局有熱線予醫管局員工詢問口罩情況，口罩供應充足。

【17:15】國泰集團表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國內地航班的機艙服務將會作出短暫調整，由2020年1月30日起生效，直至另行通知。在此期間，往返中國內地航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而於頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

乘搭往返中國內地中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋。已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務將維持不變。

在此期間，各客艙之機上個人用品，包括熱毛巾、枕頭、毛氈及雜誌會暫停供應。機上免稅商品售賣服務亦會暫停。

【16:45】醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，過去24小時新增56宗新呈報懷疑個案，累計總共有585宗個案，當中包括8名確診及2名初步確診呈陽性個案。8宗確診個案，當中7人穩定，1人情況嚴重，現正在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。

而585宗個案中，有89宗個案正在醫院接受隔離，涉及12名醫護，其中10名醫護人員已出院，2名醫護仍在屯門醫院隔離，情況穩定。截至中午12時，醫管局有663張隔離病床，使用率35.4%；另外有353間隔離病房，使用率57.5%。

【16:50】張竹君續指，衞生防護中心早前接獲通報一名於海南省海口市確診的個案，涉及一名女病人，她於1月27日乘坐國泰港龍航空KA694航班，由香港飛往海口，於機場口岸入境時被發現發燒，其後轉送當地醫院接受治療。

此外，一名於廣東省湛江市確診的個案，他於1月10日至16日到訪武漢，16日抵港，病人發病後在本港逗留至上周日（26日），1月23日出現病徵，報稱住在將軍澳廣場二座，可能具有傳染性。至於兩名於台灣確診的個案，涉及兩名居於武漢的病人，二人在出現病徵前於1月21日乘坐國泰航空CX408航班由香港前往台灣，1月23日發病，並於當地就醫。

【16:38】九巴宣布，因應香港西九龍站在明天起暫時關閉，九巴2條途經該站的巴士路線，分別是W2及W3，亦會於同日起暫停服務，直至另行通知。

民政事務總署宣布，由今日（29日）下午5時起至下月2日，除早前因維修工程關閉的深水埗民政諮詢中心外，其餘17區的民政諮詢中心將暫停開放；民政署遺產受益人支援組會暫停運作。18間臨時避寒中心在寒冷天氣警告生效期間將繼續開放。

衞生署宣布，灣仔牙科診所、油麻地牙科診所、上葵涌政府牙科診所和沙田尤德夫人政府牙科診所的夜診服務將會暫停至另行通告。其他牙科診所會維持有限度的診症服務。

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【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏見記者，張竹君指，今日新增兩宗初步確診感染個案。

其中一名患者是73歲老婦，另一名是72歲老翁，兩人都是由武漢來港，是兩夫婦，他們於1月22日乘坐港龍航空KA853抵港。兩人均為武漢居民，他們打算來港探親，並入住過本地酒店，最後在1月28日入院。其中73歲女士入院時有發燒超過38度，72歲男士於X光片之下，肺部有花。

張竹君指，會尋找兩人入住過的兩所酒店期間的緊密接觸者，有需要會送往隔離營隔離。她指較多確診個案年紀較大，呼籲長者盡量避免外出，家人亦應密切留意長者狀況。

不過，張竹君拒絕現時便公布酒店名稱，希望待確認詳情後才交代。

【16:15】消息指，瑪麗醫院有兩名患者初步確診感染新型冠狀病毒，正等候覆檢。

【15:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏，將於下午4時30分舉行記者會，交代新型冠狀病毒感染個案的最新情況。

【14:00】屈臣氏網上預告1月30日起，陸續有少量口罩及衛生用品送抵全線分店；由於數量有限，每人限購一盒(50個), 不設留貨及預訂。

(網上截圖)

【13:20】百佳網頁顯示，「防疫口罩現已售罄」

【13:15】百佳超級市場網站亦有大批市民湧入訂購口罩，下午1時09分已顯示正輪候入網，惟「排在我之前的顧客人數」顯示為108,672，換言之，有逾10萬市民正輪候入網購物，及後百佳主網頁更出故障。

【11:00】因應口罩供應不足，每有零售店舖表示有口罩出售，均會吸引大批市民排隊搶購，其中阿布泰國生活百貨鑽石山分店有大批市民排隊等候。

【09:25】 黃大仙港鐵站内，警員截查5名黑衫少男及少女並搜身；其中一名少女因未能出示身分證被捕。

【09:00】旺角一名少年因未能出示身分證被帶上警車。

【08:21】警員指罵少年，為何要見警員就跑，對其行為感可疑。惟少年並無可疑物品，遭警員訓示後獲放行。過程中，少年的手部受傷。

【08:18】旺角突然有數名防暴由女人街跑向豉油街，一名少年被截查。少年指打算「出街買衫」，防暴警質疑對方是否未曾在香港生活，「作理由都作好啲」，「下次你無咁好彩」。

【08:10】有網民於今早於各區(29日)再發起罷工行動，促政府全面「封關」；其中黃大仙港鐵站有多名防暴警察在場戒備。有身穿反光衣的記者及黑衫市民分別被截查，抄錄身份證及個人資料後獲放行。龍翔道一帶亦有多架警車守備，今早近8時，黃大仙廟外有一名黑衣男子被捕。

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【07:01】由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，截至午夜，內地確診病例累計增加至超過5500宗，131人死亡，而在湖北省新増840宗確診個案，25人死亡，省內總染病個案增至3554宗，共125人死亡。

【04:30】衞生防護中心繼續調查8宗輸入的新型冠狀病毒感染確診個案，中心周二（28日）接報一名於海南省海口市確診的個案，涉及一名女病人，她於周一（27日）乘坐國泰港龍航空KA694航班由香港前往海口，於美蘭國際機場口岸入境時被發現發燒，其後轉送當地醫院接受治療。另外，中心接獲通報兩名於台灣確診的個案，涉及兩名女病人，報稱居於湖北省武漢市；該兩名病人在出現病徵前於1月21日乘坐國泰航空CX408航班由香港前往台灣，並於當地就醫。

【03:30】法國周二（28日）確診當地第四宗武漢肺炎病例，患者是一名來自湖北的年約80歲男性中國遊客。法國衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）表示，患者目前在巴黎一間醫院的深切治療部接受治療，情況嚴重，而當局正在追蹤曾與患者有密切接觸的人士。

【02:00】對於有網上傳聞指食物環境衞生署提供過期口罩予清潔工人及沒有為他們提供足夠培訓，食環署今日（20日）凌晨澄清，指有關傳言並不真確。發言人重申，十分重視員工 （ 包括外判承辦商的清潔工人）安全，署方及公眾潔淨服務承辦商為僱員提供的防護口罩須符合有關的健康及衞生標準，以及必須為員工提供安全培訓。

【01:05】澳門衛生局深晚發出新聞稿稱，自周二（28日）中午起電腦網絡受到駭客使用DDoS進行惡意攻擊，導致電子健康申報系統和保障口罩供應澳門居民計劃的網絡服務系統間歇性中斷，期間市民和遊客無法進行網上提交健康申報書，同時市民口罩供應因無法進行網上核對也被迫中斷；經與互聯網服務供應商合作，目前已成功攔截並恢復相關服務。

【武漢肺炎】澳門電子健康申報系統遭惡意攻擊 衛生局強烈譴責

▼香港武漢肺炎8人確診▼

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【01:00】醫護人員工會醫管局員工陣線周二（28日）晚回應林鄭月娥記者會時，重申對「全面封關」的堅持，並要求政府必須公布中國來港探親、商務等人流數目，又指會如常舉行下月1日的特別會員大會，與會員商討日後的行動。另外，東區醫院表示，該院深切治療部昨早及昨午，分別有5名及10名護士申請病假。

【00:55】政府上周六（25日）宣佈會擴大健康申報擴大至全部口岸，然而有旅客反映在本月27日經羅湖口岸返港，卻未被要求填寫健康申報表。衞生署事後回應稱，衞生防護中心正全力與相關部門和單位「積極籌備」及安排，意味有關安排仍未完全落實。

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