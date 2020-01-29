【武漢肺炎．最新】百佳超市網站售口罩　逾10萬市民輪候火速售罄

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，截至午夜，重災區湖北省新増840宗確診個案，令省內總染病個案增加至3554宗，全國累計至超過5500宗，131人死亡。 港府昨日宣布逾十項措施，加強本港防疫，當局今晚（29日）午夜起，關閉高鐵西九龍站，紅磡站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭口岸將會暫停服務；沙頭角及文錦渡的客運服務亦會暫停，但貨運服務會維持。有網民於今早於各區(29日)再發起罷工行動，促政府全面「封關」；另外，因應口罩供應不足，各區均有市民排隊搶購。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓

+ 12 + 11 + 10

【13:20】百佳網頁顯示，「防疫口罩現已售罄」

【13:15】百佳超級市場網站亦有大批市民湧入訂購口罩，下午1時09分已顯示正輪候入網，惟「排在我之前的顧客人數」顯示為108,672，換言之，有逾10萬市民正輪候入網購物，及後百佳主網頁更出故障。

【11:00】因應口罩供應不足，每有零售店舖表示有口罩出售，均會吸引大批市民排隊搶購，其中阿布泰國生活百貨鑽石山分店有大批市民排隊等候。

【09:25】 黃大仙港鐵站内，警員截查5名黑衫少男及少女並搜身；其中一名少女因未能出示身分證被捕。

【09:00】旺角一名少年因未能出示身分證被帶上警車。

【08:21】警員指罵少年，為何要見警員就跑，對其行為感可疑。惟少年並無可疑物品，遭警員訓示後獲放行。過程中，少年的手部受傷。

【08:18】旺角突然有數名防暴由女人街跑向豉油街，一名少年被截查。少年指打算「出街買衫」，防暴警質疑對方是否未曾在香港生活，「作理由都作好啲」，「下次你無咁好彩」。

【08:10】有網民於今早於各區(29日)再發起罷工行動，促政府全面「封關」；其中黃大仙港鐵站有多名防暴警察在場戒備。有身穿反光衣的記者及黑衫市民分別被截查，抄錄身份證及個人資料後獲放行。龍翔道一帶亦有多架警車守備，今早近8時，黃大仙廟外有一名黑衣男子被捕。

+ 7 + 6 + 5

【武漢肺炎】林鄭月娥被四問「封關」 記者會中英文答覆全文

【武漢肺炎】關高鐵站減中港航班 官方版無遺留抗疫措施全文

【武漢肺炎】多項政府公共服務暫停 郵政暫停派信 車牌考試延期

【武漢肺炎】入境處出生登記處、婚姻登記處等暫停 部分調整服務

【07:01】由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，截至午夜，內地確診病例累計增加至超過5500宗，131人死亡，而在湖北省新増840宗確診個案，25人死亡，省內總染病個案增至3554宗，共125人死亡。

【04:30】衞生防護中心繼續調查8宗輸入的新型冠狀病毒感染確診個案，中心周二（28日）接報一名於海南省海口市確診的個案，涉及一名女病人，她於周一（27日）乘坐國泰港龍航空KA694航班由香港前往海口，於美蘭國際機場口岸入境時被發現發燒，其後轉送當地醫院接受治療。另外，中心接獲通報兩名於台灣確診的個案，涉及兩名女病人，報稱居於湖北省武漢市；該兩名病人在出現病徵前於1月21日乘坐國泰航空CX408航班由香港前往台灣，並於當地就醫。

【03:30】法國周二（28日）確診當地第四宗武漢肺炎病例，患者是一名來自湖北的年約80歲男性中國遊客。法國衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）表示，患者目前在巴黎一間醫院的深切治療部接受治療，情況嚴重，而當局正在追蹤曾與患者有密切接觸的人士。

【02:00】對於有網上傳聞指食物環境衞生署提供過期口罩予清潔工人及沒有為他們提供足夠培訓，食環署今日（20日）凌晨澄清，指有關傳言並不真確。發言人重申，十分重視員工 （ 包括外判承辦商的清潔工人）安全，署方及公眾潔淨服務承辦商為僱員提供的防護口罩須符合有關的健康及衞生標準，以及必須為員工提供安全培訓。

【01:05】澳門衛生局深晚發出新聞稿稱，自周二（28日）中午起電腦網絡受到駭客使用DDoS進行惡意攻擊，導致電子健康申報系統和保障口罩供應澳門居民計劃的網絡服務系統間歇性中斷，期間市民和遊客無法進行網上提交健康申報書，同時市民口罩供應因無法進行網上核對也被迫中斷；經與互聯網服務供應商合作，目前已成功攔截並恢復相關服務。

【武漢肺炎】澳門電子健康申報系統遭惡意攻擊 衛生局強烈譴責

▼香港武漢肺炎8人確診▼

+ 14 + 13 + 12

【01:00】醫護人員工會醫管局員工陣線周二（28日）晚回應林鄭月娥記者會時，重申對「全面封關」的堅持，並要求政府必須公布中國來港探親、商務等人流數目，又指會如常舉行下月1日的特別會員大會，與會員商討日後的行動。另外，東區醫院表示，該院深切治療部昨早及昨午，分別有5名及10名護士申請病假。

【00:55】政府上周六（25日）宣佈會擴大健康申報擴大至全部口岸，然而有旅客反映在本月27日經羅湖口岸返港，卻未被要求填寫健康申報表。衞生署事後回應稱，衞生防護中心正全力與相關部門和單位「積極籌備」及安排，意味有關安排仍未完全落實。

↓↓政府推逾10措施阻擋疫潮爆發↓↓