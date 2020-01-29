【武漢肺炎．最新】被指給予清潔工過期口罩　食環署：傳言不真確

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴散，政府昨日宣布逾十項措施，加強本港防疫，當早今晚（29日）午夜起，關閉高鐵西九龍站，紅磡站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭口岸將會暫停服務；沙頭角及文錦渡的客運服務亦會暫停，但貨運服務會維持。

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【武漢肺炎】林鄭月娥被四問「封關」 記者會中英文答覆全文

【武漢肺炎】關高鐵站減中港航班 官方版無遺留抗疫措施全文

【武漢肺炎】多項政府公共服務暫停 郵政暫停派信 車牌考試延期

【武漢肺炎】入境處出生登記處、婚姻登記處等暫停 部分調整服務

【02:00】對於有網上傳聞指食物環境衞生署提供過期口罩予清潔工人及沒有為他們提供足夠培訓，食環署今日（20日）凌晨澄清，指有關傳言並不真確。發言人重申，十分重視員工 （ 包括外判承辦商的清潔工人）安全，署方及公眾潔淨服務承辦商為僱員提供的防護口罩須符合有關的健康及衞生標準，以及必須為員工提供安全培訓。

【01:05】澳門衛生局深晚發出新聞稿稱，自周二（28日）中午起電腦網絡受到駭客使用DDoS進行惡意攻擊，導致電子健康申報系統和保障口罩供應澳門居民計劃的網絡服務系統間歇性中斷，期間市民和遊客無法進行網上提交健康申報書，同時市民口罩供應因無法進行網上核對也被迫中斷；經與互聯網服務供應商合作，目前已成功攔截並恢復相關服務。

【武漢肺炎】澳門電子健康申報系統遭惡意攻擊 衛生局強烈譴責

▼香港武漢肺炎8人確診▼

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【01:00】醫護人員工會醫管局員工陣線周二（28日）晚回應林鄭月娥記者會時，重申對「全面封關」的堅持，並要求政府必須公布中國來港探親、商務等人流數目，又指會如常舉行下月1日的特別會員大會，與會員商討日後的行動。另外，東區醫院表示，該院深切治療部昨早及昨午，分別有5名及10名護士申請病假。

【00:55】政府上周六（25日）宣佈會擴大健康申報擴大至全部口岸，然而有旅客反映在本月27日經羅湖口岸返港，卻未被要求填寫健康申報表。衞生署事後回應稱，衞生防護中心正全力與相關部門和單位「積極籌備」及安排，意味有關安排仍未完全落實。

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