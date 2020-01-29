【武漢肺炎】梁美芬：應強制內地返港人士隔離　旅客須提供醫生紙

由武漢新型冠狀病毒疫情持續擴散，社會連日來要求政府封關，特首林鄭月娥日前公布多項新措施應對疫情，包括由周四（30日）凌晨起關閉高鐵香港段西九龍站等。 立法會議員梁美芬今日（29日）接受港台節目《千禧年代》訪問，指應強制要求從內地返港的港人隔離14日，因應措施或影響部分人的生計，建議政府設立緊急應變基金提供援助。有醫生聽眾則致電稱，對政府不全面封關感失望，指現時醫護士氣低落，質疑難以安心工作。

梁美芬建議應強制要求從內地返港的人士隔離14日。（資料圖片）

立法會議員梁美芬於節目上稱，有超過20萬港人於農曆新年間到內地,，認為就算封關亦難阻他們帶病毒到社區。她認為，政府應強制要求曾到內地的港人申報及隔離14日，考慮到或影響部分人的生計，政府應設立緊急應變基金，向他們提出援助。至於入境的非港人，梁稱明白他們或因工作、探親、學習等需要來港，建議應要求他們提供醫生紙證明，並同時隔離14日，以杜絕因避疫情來港的內地人士。

她又批評從暉明邨一事可見政府的政治能量低，而溝通同樣不足。她建議應提供偏遠地方的酒店給醫護人員居住，並提供交通等，令他們可安心工作。

聽眾醫生陳小姐致電節目，稱對政府的措施感失望，斥政府「慢半拍」，認為必須要全面封關，「一個（入境）都係多。」她又指出無論政府聲稱於防疫投放幾多資源，亦不夠減少的多，舉例指病房有工人4日才換一個N95口罩，而醫院又會向醫護人員呼籲「唔好亂用（口罩）」，加上醫院採取配給政策，醫護人員不能自行拿取口罩等，認為做法惹起惶恐，醫生間士氣低落，「點樣可以安心工作。」

醫生：醫護不應盲目犧牲

另一名同為醫生的陳小姐，同樣稱醫院內的外判清潔工、文員等被忽略，她們不但未有足夠裝備，亦無相關知識，已有部分人因擔心自身安危而離職。至於罷工方面，她反斥有人批評醫護不專業的講法屬「道德綁架」，她認為醫護人員不應盲目犧牲，醫護提出的訴求「無一個係自私」，而是希望保障公眾。

林卓廷批評林鄭月娥公布的新措施為「整色整水」。（資料圖片）

林卓廷：或有內地人已取有效簽注

立法會議員林卓廷同樣於節目上批評政府的新政策，認為政府未有封閉最多人過關的羅湖及落馬州關口，形容做法屬「整色整水」。他續指，新措施僅提及停發內地旅客來港的個人遊簽注，但不排除仍有人已取得簽注，但仍然未使用。至於林鄭月娥指封關會影響在內地的港人，林卓廷指出對於返港人士應有另一套做法，包括監察健康情況等，加上非每個港人均會選擇返港，認為有必要先隔絕所有非港人入境。

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