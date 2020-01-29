【武漢肺炎】馬仲儀：防疫措施只「行咗一小步」　憂跟不上形勢

新型冠狀病毒疫情肆虐，本港全城戒備。行政長官林鄭月娥昨日（28日）召開記者會公布多項防疫措施，包括暫停發放自由行簽證等。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日出席商台節目時表示，昨日公布的措施是「行咗一小步」，但仍然擔心之後會跟不上疫情的形勢。

馬仲儀表示，目前提供給醫護及病患的口罩充足，但政府仍需要不停補貨，以應付未來的疫情。她表示目前很多醫護人員仍然不滿政府在關口採取的防疫措施，強調封關並不是與內地「不相往來」，學生、公務等特殊簽證仍然可以往返內地。她認為或可以採取縮短關口通關時間。她形容昨日政府的措施是「行咗一小步」，但擔憂之後或會跟不上形勢。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日出席商台節目時表示，昨日公布的措施是「行咗一小步」，但仍然擔心之後會跟不上疫情的形勢。（資料圖片/羅君豪攝）

馬表示，目前不清楚醫管局醫管局對新型冠狀病毒懷疑及確診個案的收費詳情，希望政府可以進一步澄清。她表示理解早前很多港人對豁免武漢肺炎病人治療費用感到錯愕，但幫醫管局「平反」指，豁免某些病治療收費的做法已經有一段時間，公立醫院可以按法律和國際慣例去做，強調願意是想病人儘早求醫，不想他們在社區「播毒」。但馬仲儀認為，政府早前倉促將新型冠狀病毒列入條例內，變相成為一種推銷手法，令人擔心內地人湧港求醫。

馬仲儀指農曆新年後，勢必有幾十萬港人返港，擔憂香港會成為第二個武漢。關於隔離營的問題，她表示希望全港各區都可以有，且應當近醫院，方便工作時間長的醫護人員往返，簡單設備、可以上網最好。她提及，曾有粉嶺居民表示擔心隔離營距離自己家太近，擔心風將病毒傳播過來，她強調現時病毒是「飛沫傳播」，而非「空氣傳播」，對社會影響不大，不用太緊張。

▼香港武漢肺炎疫情▼

+ 14 + 13 + 12

醫護罷工 袁國勇：他們非怕死

至於早前有醫護人員表示要罷工，港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日接受港台訪問時亦表示，至於有醫護人員揚言罷工，袁國勇強調醫護非怕死，只是他們看到現時本港病房飽和，一旦難以阻疫情爆發，醫療系統將難負荷。