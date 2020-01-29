【武漢肺炎】阿布泰成本價賣口罩　鑽石山近千人龍轉入後樓梯

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，全國累計至超過5,500宗，131人死亡，本港至今8宗確診病例，本港市面的外科口罩幾乎搶購一空。繼早前日本城原價售賣口罩後，阿布泰國生活百貨亦宣布今日（29日）各區分店將有防護口罩到貨，以成本價出售，亦會優先售賣予前綫醫務人員，以及邊境管制站的紀律部隊人員等人士。各區分店未到開店時間，已現近千人長龍。 阿布泰國生活百貨亦發聲明強調，本日派到分店之口罩數量一定不足以給予現時在各門市排隊的所有輪候人士所購買，呼籲排隊人士自己要有心理準備。

▼各區市民搶購口罩▼

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繼早前日本城原價售賣外科口罩後，阿布泰國生活百貨亦宣布今日在各分店，將有各款泰國製造防護口罩，並優先售賣予醫院管理局的前綫醫務人員及工作人員，並邊境管制站的紀律部隊人員，即海關，入境，衛生署等人士。

縱然店舖未開店，各區的阿布泰國生活百貨分店已現長長人龍，其中在坑口分店外，大批市民排隊買口罩，現場已「打蛇餅」。

▼坑口市民搶購口罩▼

住在鑽石山的葉先生表示早上7時已經來排隊等口罩，形容自己都不知為什麼淪落到要一早過來搶購口罩。（王海圖攝）

市民：為什麼要淪落到要一早搶購口罩

至於鑽石山分店更誇張，數百人的人龍不但打了幾個「蛇餅」，人龍已轉入後樓梯位置。其中住在鑽石山的葉先生表示早上7時已經來排隊等口罩，形容自己都不知為什麼淪落到要一早過來搶購口罩。

他批評行政長官林鄭月娥未有照顧好香港的市民和醫護人員，現時市面上更湧現出好多奸商，高價炒賣口罩，甚至有些口罩出現衛生問題，質疑為什麼沒有官員來保證市民有充足的口罩，「點解香港人要自己輪住買口罩？」

他認為香港的醫療資源不足夠，難以承受太多內地人來港治病，因而他支持醫護人員罷工，因為醫護人員如果保護不了自己，就無法保護香港市民，「他們不是貪生怕死。」續指出沙士期間香港人未有搶購口罩，反而今次口罩貨源緊張至此，甚至民間有封關訴求。

政府早前表示已經尋找口罩貨源，之後會陸續有來，葉先生表示不信任政府，反而希望李嘉誠可以為香港人再多做一些，找到安全、衛生的口罩給市民，「知道他早前已經做了很多，但希望他可以再為香港人做一些。」

鑽石山的阿布泰國生活百貨，現場有過百市民排隊購口罩。（歐嘉樂攝）

搶購人潮多 職員感為難一度落淚

在近千市民打蛇餅排隊輪侯，亦有過百名人士輪候醫護優先專隊，領籌取貨，每人限購一盒的情況下；由於反應超預期，籌號已派畢，亦已截龍，有市民不滿店舖安排，上前投訴，負責職員感為難一度不禁哭泣，有人見狀安慰道：「明白嘅，又唔係你錯，係政府錯！」

據店員指，今次口罩存貨共300盒，其中200盒將優先分配予醫護人員，其餘100盒將售予輪候市民。不少市民到場排隊數小時，得悉撲場空，一度鼓噪。

馬鞍山分店被逼提早派籌

此外，阿布泰國生活百貨亦發聲明表示，本日派到分店之口罩數量一定不足以給予現時在各門市排隊的所有輪候人士所購買，呼籲排隊人士自己要有心理準備，同時譴責馬鞍山新港城有商場職員及人潮威逼店務員提早派籌，強調該分店拿了籌的人士，如果未能在今日中午1點前返回門市排隊，其籌號會被作廢。

即使教協早前曾表示未有口罩供應，惟今日早上位於旺角的教協外，仍有數十人排隊。（歐嘉樂攝）

旺角屈臣氏亦有市民等候購買口罩

本港全城瘋搶口罩，網傳屈臣氏今日全線會有口罩出售，不少市民早上到各門市排龍碰運氣，其中位於旺角朗豪坊對出的屈臣氏早上9時開店，店員透露只有少許口罩，在不足半小時人內已售罄。現有逾百人改到彌敦道的分店排隊，該分店將在11時營業。有排隊的人士指：「買口罩緊要過買股票。」

至彌敦道分店的屈臣氏開門，職員表示只有少量消毒用品，口罩則暫時未有。在場市民不滿「對面鋪都有得賣」，職員解釋每間店鋪分貨不同，難以確定何時有口罩，並多次向市民表達「唔好意思。」

至於油麻地屈臣氏分店有散裝口罩出售，每包有5個，每人最多可以買6包。另店內的消毒紙巾亦有補貨，要購買亦要排長龍。店員透露，早上10時半開店便有大批市民已在排隊，經過45分鐘口罩已經只剩下十多包。店員多次呼籲市民離開，不要排隊，但人群未有理會。

教協曾表示未有口罩供應 亦有數十人排隊等候

此外，即使教協早前曾表示未有口罩供應，惟今日早上位於旺角的教協外，仍有數十人排隊，有市民表示教協無口罩賣，只得洗手液，「其實一開清咗一半」。

有市民表示「周圍買唔到口罩」，對情況感到擔心，而藥房出售的散裝口罩不但貴且未知來源，「真係買唔落手。」（麥凱茵攝）

有市民透露，家中只剩一盒，即50個口罩，惟家中有三名成員，故口罩用量不足一個月。她坦言「周圍買唔到口罩」，對情況感到擔心，而藥房出售的散裝口罩不但貴且未知來源，「真係買唔落手。」

記者巡視旺角多間藥房，不少藥房將口罩拆散出售，每十個為一包，售價由60至100元不等。店員聲稱口罩從日本進口，但未能說出是產地或牌子，也未能展出包裝盒。至於盒裝的口罩，售價由198至298元也有，惟包裝盒上並未有產地，防菌或防微粒的標示。