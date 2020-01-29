【武漢肺炎】醫護醞釀罷工　何仲平：顧及病人現時應緊守崗位　

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，社會上連日來有聲音要求政府封關，甚至有醫護人員揚言罷工，不過日前有公立醫院醫生組織表態不會支持罷工。 香港醫學會會長何仲平以個人身分稱，對罷工行為有「好大保留」，認為現階段醫護人員更應緊守崗位，顧及病人需要。他續指，因應政府日前提出局部封關，認為應再視乎措施成效，不應一開始就決定罷工。

▼政府多項抗疫措施▼

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「醫管局員工陣線」正醞釀醫護界下月3日起，一連五日共兩階段的罷工計劃，要求政府實施全面封關、確保工作環境安全等五項訴求。不過，日前香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟，兩個公共醫院醫生組織均表明不會公開支持行動。

何仲平：醫護人員應緊守崗位

香港醫學會會長何仲平接受訪問時指，該會內有一半會員為公院的醫護人員。他以個人身分稱對罷工「有好大保留」，認為現階段醫護人員更應緊守崗位，照顧病人所需。他指出明白罷工行動針對要求封關的措施，惟日前政府已公布局部封關，認為可先視乎新措施的成效，不應一開始就決定罷工。

香港醫學會會長何仲平。（資料圖片）

曾到內地港人有申報必要

對於有不少人關注農曆年後，或有大批港人從內地回港，何仲平認為有必要就此作出申報，認為需要紀錄他們到訪的地區、曾接觸的人士，以便日後作出追蹤。對於有人提出強制隔離，他坦言有難度，「全部人隔離都無咁多位，」而強制於家居隔離亦難以監控。因應政府公布的一系列措施，他透露醫學會將會召開緊急會議相討，或會於下周二（2月4日）的例會上討論。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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「醫管局員工陣線」計劃於2月3日開始、發起一連五日共兩階段的罷工計劃。他們提出的五項訴求包括：禁止任何旅客經由中國入境；呼籲全港市民戴口罩；提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務；嚴肅跟進病人逃走事件，確保工作環境安全；提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護。工會將於2月1日舉行會員大會，就罷工行動作出表決。